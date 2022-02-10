متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 10 فيفري

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قابس: تسجيل 3 وفيات و179 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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الكاف: تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19" دون تسجيل أية حالة وفاة

مدنين: تسجيل حالتي وفاة و385 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 وفيات و179 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، توزعت الى 81 إصابة بقابس الجنوبية، و39 بكل من قابس المدينة والحامة، و15 بقابس الغربية، واصابتين بكل من مارث ومطماطة الجديدة، واصابة واحدة بوذرف، وذلك من مجموع 569 عيّنة تحليل.وبلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" في ولاية قابس، منذ بداية الجائحة، 27 ألفا و 123 اصابة شفي من بينها 25 ألفا و351 مصابا، فيما تعدّ الجهة حاليا 1769 حالة نشيطة ناقلة للعدوى تتوزع الى 768 حالة بقابس الجنوبية، و266 بالحامة، و210 حالات بقابس المدينة، و155 حالة بمارث، و146 بوذرف، و77 بقابس الغربية، و66 بمطماطة الجديدة، و34 بالمطوية، و24 بمنزل الحبيب، و17 حالة بمطماطة، و6 حالات بغنوش.ويقيم حاليا 46 مصابا بالوباء في أقسام "كوفيد 19" بمستشفيات الجهة، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 442 اصابة لكل 100 الف ساكن.سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيين يومي جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" 164 إصابة جديدة بعدوى الفيروس دون تسجيل أية حالة وفاة، وذلك بعد الكشف عن نتائج 270 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 10 فيفريويرتفع بذلك إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى حد الآن الى 23804 حالة منها 23097 حالة شفاء فيما استقر عدد الوفيات في حدود 728 شخصا، كما ابرز التحيين اليومي الجديد، انخفاضا في عدد المقيمين بالمستشفيات بسبب الإصابة بعدوى الفيروس الى مستوى 41 مصابا منهم 05 مصابين موزعين على اقسام الانعاش والعلاج المكثفورغم عدم تسجيل تطور في عدد الوفيات فإن جهة الكاف لاتزال تسجل يوميا أعدادا كبيرة من الحالات النشيطة، حيث بلغ مجموعها خلال ال05 أيام الاخيرة 707 حالات مؤكدة، وهو ما يبرز الانتشار الواسع للوباء في الولاية، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني في تصريح ل"وات".سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا"، و385 اصابة جديدة بهذا الفيروس منها 5 اصابات وافدة من ليبيا، و380 اصابة محلية، وذلك من جملة 1744 عينة خضعت للتحاليل المخبرية والسريعة.وارتفعت، بذلك، نسبة ايجابية التحاليل الى 22 فاصل 2 بالمائة، فيما ارتفع اجمالي الوفيات الى 1371 وفاة من جملة 47554 اصابة محلية، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة، الى 165 اصابة ببن قردان، في عدد يسجل لاول مرة، و50 اصابة بجرجيس، و45 بمدنين الشمالية، و35 بمدنين الجنوبية، و29 بحومة السوق، و20 بسيدي مخلوف، و16 اصابة باجيم، و13 بميدون، و7 اصابات ببني خداش.وجاءت من بين هذه الاصابات، 29 اصابة لدى التلاميذ و7 لدى الاطفال في سن ما قبل الدراسة، ليرتفع منذ بداية شهر فيفري، عدد الاصابات في صفوف التلاميذ الى 247 اصابة، و35 لدى الاطفال في سن ما قبل الدراسة.ويقيم بالمستشفيات العمومية بالجهة 30 مصابا بفيروس "كورونا"، من بينهم 6 ملقحين في اسرة الاكسيجين.