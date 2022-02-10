كاس رابطة الابطال- اصابة مدافع الترجي التونسي عبد القادر بدران

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تعرض اللاعب الدولي الجزائري للترجي التونسي عبدالقادر بدران إلى إصابة أثناء تدريبات الفريق.و بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين تعرض المدافع بدران إلى تمزق عضلي يتطلب مبدئيا راحة ما بين 3 و 4 أسابيع في إنتظار إجراء الفحوصات بعد إنقضاء هذه الفترة حسب ما افاد به الترجي التونسي .وسيغيب بدران عن مباراة الترجي يوم السبت مع نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.