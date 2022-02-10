كاس رابطة الابطال- اصابة مدافع الترجي التونسي عبد القادر بدران

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 14:51 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تعرض اللاعب الدولي الجزائري للترجي التونسي عبدالقادر بدران إلى إصابة أثناء تدريبات الفريق.

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و بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين تعرض المدافع بدران إلى تمزق عضلي يتطلب مبدئيا راحة ما بين 3 و 4 أسابيع في إنتظار إجراء الفحوصات بعد إنقضاء هذه الفترة حسب ما افاد به الترجي التونسي .

وسيغيب بدران عن مباراة الترجي يوم السبت مع نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.

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