كاس رابطة الابطال- اصابة مدافع الترجي التونسي عبد القادر بدران

تعرض اللاعب الدولي الجزائري للترجي التونسي عبدالقادر بدران إلى إصابة أثناء تدريبات الفريق.
و بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين تعرض المدافع بدران إلى تمزق عضلي يتطلب مبدئيا راحة ما بين 3 و 4 أسابيع في إنتظار إجراء الفحوصات بعد إنقضاء هذه الفترة حسب ما افاد به الترجي التونسي .
وسيغيب بدران عن مباراة الترجي يوم السبت مع نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.
و بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين تعرض المدافع بدران إلى تمزق عضلي يتطلب مبدئيا راحة ما بين 3 و 4 أسابيع في إنتظار إجراء الفحوصات بعد إنقضاء هذه الفترة حسب ما افاد به الترجي التونسي .
وسيغيب بدران عن مباراة الترجي يوم السبت مع نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.
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