الحرس الديواني يحجز 13طنا من المواد الغذائية المدعمة و28800 علبة سجائر مهربة تونس

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حجزت مصالح الحرس الديواني بمدنين وقبلي والفوار وبن قردان والمقيسم وقفصة في عمليات منفصلة من حجز كميات من المواد الغذائية المدعمة المهربة محملة على متن شاحنات معدة الغرض.وأفادت الإدارة العامة للديوانة ان هذه المواد تتمثل في13طنا من مادتي الكسكسي والمقرونة . وفي السياق ذاته أحبطت فرقة الحرس الديواني بالرقاب محاولة تهريب كمية من السجائر مجهولة المصدر قدرت ب14300 علبة سجائر مخفية بإحكام داخل صناديق غلال محملة على متن شاحنة قادمة من احدى مدن الجنوب.وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض وقد قدرت القيمة الجملية للمحجوز ب90ألف دينار، وفق بلاغ صادر الخميس عن الإدارة العامة للديوانة.كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بالمقيسم إثر عملية مطاردة بمنطقة "بئر الحبيب" من حجز 14500علبة سجائر مهربة على متن شاحنة رباعية الدفع. تم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية قدرت ب141ألف دينار .