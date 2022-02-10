هيئة المحامين: المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء، وإضراب القضاة غير مشروع

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 08:01 قراءة: 0 د, 56 ث
      
اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين، أن المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة، وكان محل انتقادات لادغة بمناسبة كل حركة قضائية سنوية، ولم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية.

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وأشارت في بيان لها مساء يوم الاربعاء، إلى أن "الاضرابات العشوائية والمخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه"، مؤكدة، في هذا الجانب، أن "إضراب القضاة غير مشروع حسب المعايير الدولية، وهو من قبيل إنكار العدالة".

ولاحظت أن المجلس الأعلى للقضاء كان حاملا لأسباب إقرار مراجعة قانونه الأساسي وتغيير تركيبه الحالية، وذلك لفشله من الداخل، بتغليب القطاعية والسقوط في التجاذبات السياسية، وعدم تحقيق أية مكاسب لمرفق العدالة طيلة عهدته والاكتفاء بتقرير امتيازات شخصية لأعضائه، فضلا عن تستره عن الفساد ومماطلته في فتح الملفات ورفع الحصانة، وارتكابه أخطاء شكلية في قراراته، بما يتسبب في نقضها.
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من جهة أخرى، أكدت هيئة المحامين في بيانها، تمسكها بثوابتها في استقلال القضاء، وبأن كل إصلاح يتطلب تشريك المحاماة، التي يجب أن تكون تمثيليتها في بالمجلس الأعلى للقضاء القادم أكثر نجاعة، وأن يكون المشروع في اتجاه تكريس تلك الاستقلالية إزاء جميع السلط ومراكز النفوذ السياسي والمالي وألا يكون مجلسا للقضاة فقط.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 240840

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 11h 54m |           
هيئة المحامين تعي جيدا ما تقول
فعدم استقلال القضاء وراؤه حتما محامون
وإضراب القضاة غير مشروع لانه يضر بالمصالح المادية للمحامين

Hamditch  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 09h 44m |           
المحامات مهنة نبيلة... ولكن الفساد أيضا مستشري في هذه المهنة و الهيئة أيضا لم تقم بالتطهير... بالكاد تجد محامين شرفاء

Tresor  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 08h 39m |           
يوم حزين في تاريخ المحاماة التونسية . ربي يرحم بن مراد



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