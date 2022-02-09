تراجع الاستثمارات الفلاحية من صنف أ المصادق عليها بنسبة 15،75 بالمائة موفى ديسمبر 2021

. ..

. .

قدّرت قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها من قبل الإدارة العامّة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنيّة، من فئة أ (التّي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 60 ألف دينار) للاستفادة من تمويلات الصناديق الخاصة بالتنمية الفلاحية، ب406ر69 مليون دينار، موفى ديسمبر 2021، أي بتراجع بنسبة 75ر15 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق آخر إحصائيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، الاربعاء.وأوضح المرصد انتفاع 8861 مستثمر من تمويلات الصناديق الخاصّة بالتنمية الفلاحية بمعدل 7832،7 دينار لكل مستفيد.وشكلت المنح 39 بالمائة من قيمة الاستثمار أي بتراجع بنسبة 18،7 بالمائة (27،087 مليون دينار مقابل 33،303 مليون دينار في 2020).وأظهر المرصد تراجع الأموال الذاتية في تمويل الاستثمارات المصادق عليها بقيمة 38،8 مليون دينار مقابل 48،656 مليون دينار في 2020 وبارتفاع هام لقيمة القروض البنكية الموجهة لتمويل هذه الاستثمارات (3،519 مليون دينار مقابل 0،426 مليون دينار في 2020).وفي ما يتعلّق بالتوزيع القطاعي أبرز المرصد تطوّرا هامّا في حجم الاستثمارات المخصّصة للقطيع (13،302 مليون دينار مقابل 6،582 مليون دينار في 2020وزيادة بنسبة 11،5 بالمائة لحجم الاستثمارات الموجّهة إلى الصيد (5،224 مليون دينار مقابل 4،685 مليون دينار في 2020(وبنسبة 0،6 بالمائة منها خصّصت للبناءات (6،395 مليون دينار مقابل 6،357 مليون دينار في 2020).في المقابل فان الاستثمارات المخصصة لمقاومة الانجراف تراجعت بنسبة 49 بالمائة (3،551 مليون دينار في 2021 مقابل 6،956 مليون دينار في 2020).وشمل المنحى التنازلي في مجال الاستثمارات المخصصة لاقتناء التجهيزات، التّي تراجعت بنسبة 48،3 بالمائة لتصل قيمتها ألى 9،738 مليون دينار مقابل 18،8532 مليون دينار في 2020.كما تم تسجيل تراجع بنسبة 19،7 بالمائة الاستثمارات الموجهة للري (26،568 مليون دينار مقابل 33،086 مليون دينار في 2020).وتتوزع الاستثمارات المصادق عليها بين مناطق الجنوب (62،15 بالمائة) والوسط (24،68 بالمائة)والشمال (13،18 بالمائة).