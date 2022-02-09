بنزرت: انحراف شاحنة صهريج  لنقل المحروقات بالطريق السريعة بمنطقة الخيتمين ولا خسائر بشرية

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جد عشية اليوم الاربعاء حادث انقلاب شاحنة لنقل المحروقات على الطريق السريعة تونس/بنزرت، على مستوى منطقة الخيتمين من معتمدية العالية، لم يسفر عن أية خسائر بشرية، باستثناء الخسائر المادية على مستوى الشاحنة والحمولة، بحسب ما أفاد به مصدر محلي مسؤول.وأوضح المصدر ذاته أنه تم بإشراف ميداني من قبل رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة واستنفار كافة الهياكل المتدخلة من سلط جهوية ومحلية وحماية مدنية وأمن وحرس وطنيين، لتطويق الحادث، من خلال تولي مصالح الحماية المدنية توجيه سائق الشاحنة للمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة لتلقي الإسعافات، وحالته الصحية دون خطورة، علاوة على تأمين حركة الجولان بالمكان من قبل مصالح الحرس الوطني، وتولي أعمال منع تسرب كميات المحروقات من الشاحنة وحصرها، مع رفع الشاحنة الصهريج من الطريق.يشار إلى أن الشاحنة الصهريج محملة بالمحروقات وقادمة من مدينة الصخيرة في اتجاه مدينة منزل بورقيبة وتحديدا مصنع الفولاذ، قبل أن تنحرف بالمنطقة المعروفة باسم طريق تسالة الشريشيرة، دون خساىر بشرية، وفق المصدر نفسه.