الهايكا توجه لفت نظر إلى إذاعة "الديوان أف أم" بسبب نشر خبر زائف ومضلّل

Publié le Mercredi 09 Février 2022 - 18:43 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الأربعاء، لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة "الديوان أف أم" بسبب نشرها خبرا زائفا ومضلّلا.

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وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها اليوم، أن الخرق تعلق ببث مقطع فيديو مسجل من برنامج "هنا تونس" تحت عنوان "نقل مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا إلى خارج شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة" وذلك على الصفحة الرسمية للإذاعة على منصتي "فايسبوك" و"يوتيوب".

ودعت الهيئة الإذاعة إلى تجنب بث أو نشر أخبار أو معطيات دون اعتماد أساليب التثبت إلتزاما بأخلاقيات المهنة الصحفية واعتبارا للوضع الحساس الذي تعيشه البلاد الذي يستدعي مزيدا من المهنية من قبل وسائل الإعلام.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 240820

Moulahidh  (France)  |Jeudi 10 Février 2022 à 09h 19m |           
C'est bien que la HAICA rappelle aux institutions médiatiques les principes et l'éthique de diffuser des nouvelles !!
Par contre, pourquoi ele n'intervient pas quand des politiques viennent sur des plateaux et déclarent que tel et tel est impliqué dans des crimes et que tel et tel détient des richesses et des propriétés.. SANS que la HAICA n'intervienne et rappelle qu'il ne faut pas lancer de telles affirmations sans avoir des justificatifs !!



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