توزر: وفد عن الكنفدرالية العامة للشغل بفرنسا في ضيافة الاتحاد الجهوي للشغل لتدارس سبل تعزيز السياحة التضامنية والاجتماعية

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بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، زار وفد من الكنفدرالية العامة للشغل بفرنسا عن مدينتي نيس ومرسيليا مدينة توزر، اليوم الأربعاء، في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين، وذلك بغاية دراسة سبل تعزيز السياحة الاجتماعية التضامنية.وأفاد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، محمد علي الهادفي، في تصريح لـ"وات"، أنه تم الاتفاق على أن يتم التنسيق لاستقطاب سياح فرنسيين في الفترة القادمة لجهة توزر، موضحا أن جهود المنظمة الشغيلة لتعزيز النشاط السياحي في توزر تأتي في سياق عملها لدفع التنمية والمساهمة في إيجاد حلول للقطاع السياحي بالجهة الذي يعاني أزمة منذ عدة سنوات انجر عنها غلق عديد النزل وتسريح العملة.كما تأتي هذه الجهود، وفق رئيس اتحاد العمال المهاجرين بفرنسا وممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، فتحي التليلي، في التنسيق من أجل السياحة التضامنية والاجتماعية، حيث عمل الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد جائحة "كورونا" وما ترتب عنها من تضرر للنشاط السياحي في تونس، على توظيف علاقاته بالمنظمات الفرنسية وخاصة الكنفدرالية العامة للشغل الفرنسية لجلب منظوريها من عمال وموظفين الى تونس وتوفير حوافز تمكنهم من الاستمتاع بالمنتوج السياحي التونسي.ولفت الى أن ولاية توزر كانت على مدار عدة عقود واجهة كبيرة لاستقطاب السياح الفرنسيين أين يتمتعون بمنتوج وخدمات جيدة، مشيرا إلى أن أن شهر ماي المقبل سيشهد قدوم نحو 50 موظفا ورئيس مؤسسة من نيس ومرسيليا وتولون (جنوب فرنسا) لديهم مسبقا انطباعات إيجابية عن السياحة في توزر، وسيكون هذا الوفد فاتحة الوفود المدعوّة.