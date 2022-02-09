توزر: وفد عن الكنفدرالية العامة للشغل بفرنسا في ضيافة الاتحاد الجهوي للشغل لتدارس سبل تعزيز السياحة التضامنية والاجتماعية

Publié le Mercredi 09 Février 2022 - 23:08 قراءة: 1 د, 6 ث
      
بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، زار وفد من الكنفدرالية العامة للشغل بفرنسا عن مدينتي نيس ومرسيليا مدينة توزر، اليوم الأربعاء، في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين، وذلك بغاية دراسة سبل تعزيز السياحة الاجتماعية التضامنية.

...

وأفاد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، محمد علي الهادفي، في تصريح لـ"وات"، أنه تم الاتفاق على أن يتم التنسيق لاستقطاب سياح فرنسيين في الفترة القادمة لجهة توزر، موضحا أن جهود المنظمة الشغيلة لتعزيز النشاط السياحي في توزر تأتي في سياق عملها لدفع التنمية والمساهمة في إيجاد حلول للقطاع السياحي بالجهة الذي يعاني أزمة منذ عدة سنوات انجر عنها غلق عديد النزل وتسريح العملة.

كما تأتي هذه الجهود، وفق رئيس اتحاد العمال المهاجرين بفرنسا وممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، فتحي التليلي، في التنسيق من أجل السياحة التضامنية والاجتماعية، حيث عمل الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد جائحة "كورونا" وما ترتب عنها من تضرر للنشاط السياحي في تونس، على توظيف علاقاته بالمنظمات الفرنسية وخاصة الكنفدرالية العامة للشغل الفرنسية لجلب منظوريها من عمال وموظفين الى تونس وتوفير حوافز تمكنهم من الاستمتاع بالمنتوج السياحي التونسي.
..


ولفت الى أن ولاية توزر كانت على مدار عدة عقود واجهة كبيرة لاستقطاب السياح الفرنسيين أين يتمتعون بمنتوج وخدمات جيدة، مشيرا إلى أن أن شهر ماي المقبل سيشهد قدوم نحو 50 موظفا ورئيس مؤسسة من نيس ومرسيليا وتولون (جنوب فرنسا) لديهم مسبقا انطباعات إيجابية عن السياحة في توزر، وسيكون هذا الوفد فاتحة الوفود المدعوّة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 240817



  1.64% (163816 participants des 18+)

En continu

Toutes les news

الخميس 10 فيفري 2022 | 9 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:56 15:30 12:40 07:13 05:46
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-718°-817°-916°-818°-9
  • Avoirs en devises
    23604,0

  • (9 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,27555 DT        1$ =2,87020 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 fev)   306,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   