منوبة: ضبط 1 طن من الأسلاك النحاسية في مستودع جبلي بوادي الليل والنيابة العمومية تفتح تحقيقا في الغرض

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء امس الثلاثاء، بفتح بحث عدلي بخصوص 1 طن من الأسلاك النحاسية المسروقة، كانت وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش وفرقة الطريق العمومي ومركز شباو التابعين لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة قد ضبطتها في عملية أمنية نوعية بمستودع بجبل الطيايرة بشباو من معتمدية وادي الليل في ولاية منوبة، وفق مصدر أمني.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، اليوم الأربعاء، أنه تم حجز الأسلاك النحاسية التي تم ضبطها قصد التعرف على مصدرها ومكان سرقتها وان كانت على علاقة بسرقة اسلاك شركات الاتصالات والكهرباء، وقد تم لاحقا تحديد مصدرها بالتعاون مع الممثلين القانونيين لمختلف الشركات المعنية في انتظار التعرف على المتورطين في هذه السرقات التي أضرت بالمال العام.يذكر أن نفس المنطقة الجبلية شهدت في موفى سبتمبر 2020 عملية مماثلة حجزت فيها وحدات الحرس الوطني نفس الكمية من الأسلاك التي يتم حرقها واعدادها للتذويب، وتبين انها تابعة لثلاث شركات، هي شركة اتصالات تونس، وشركة اتصالات خاصة، فضلا عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وقد تولّى الاعوان حينها إيقاف شخصين من أجل تكوين وفاق قصد الاستيلاء على الملك العمومي، حسب نفس المصدر.