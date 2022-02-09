صفاقس: أعوان الشحن والترصيف في إضراب عن العمل لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بمستحقاتهم المالية والمهنية

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ينفّذ أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف التابعين لوكالة صفاقس، لليوم الثاني عن التوالي، اضرابا عن العمل، كان انطلق منذ يوم أمس الثاثاء، ليتواصل طيلة 5 أيام متتالية، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم المادية ولمهنية.وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية الشركة، المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، عبد السلام الطرابلسي، في تصريح لـ(وات)، ان مطالب منظوريهم تتمثل أساسا، في توفير أدوات الوقاية والحماية الشخصية، والتكفل بمصاريف علاج الحوادث الخطيرة التي من المحتمل ان يتعرض لها العون اثناء ادائه لعمله، واعتماد نظام تأجير موحد بين جميع الوكالات التابعة للشركة التونسية للشحن والترصيف داخل الجمهورية، عبر تعميم نفس الامتيازات والمنح التي يتمتع بها الاعوان التابعين لوكالات أخرى، وذلك بهدف ضمان ديمومة المؤسسة، وفق ما تم الاتفاق عليه في محضر جلسة 1 اكتوبر 2021 .وفي هذا السياق، أعرب الممثل النقابي لاعوان وكالة صفاقس التابعة للشركة التونسية للشحن والترصيف، عن استيائه واستغرابه من عدم اعتماد نظام تأجير موحد بين جميع الاعوان بالوكالات التابعة للشركة التونسية للشحن والترصيف، رغم خضوع جميعهم لنفس النظام الاساسي، لافتا الى ان ميناء صفاقس التجاري يعد الاول في الجمهورية من حيث المردودية.وذكر المتحدث ذاته، ان عملية تفريغ حمولة البواخر الراسية حاليا بميناء صفاقس التجاري، وعددها 6 بواخر، (باخرتين حاويات وباخرتين محملة ببضائع مختلفة وأخرى محملة بمادة القطانيا)، ستجرى عند انتهاء اضراب اعوان الشحن والترصيف، على حد قوله.