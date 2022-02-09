الامتحانات الوطنية 2022: رزنامة الاختبارات الكتابيّة

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نشرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022، رزنامة الاختبارات الكتابية للامتحانات الوطنية دورة 2022 وجملة من التوصيات التي يتعيّن على المترشحين اتباعها.وتنطلق الدورة الرئيسية للاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا دورة 2022 يوم الأربعاء 8 جوان 2022، لتتواصل أيّام 9 و10 و13 و14 و15 جوان، في حين تنتظم دورة المراقبة أيام 28 و29 و30 جوان و1 جويلية 2022، حسب وزارة التربية.أما بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني (النوفيام)، فينطلق يوم الإثنين 20 جوان 2022، ليتواصل على مدى ثلاثة أيّام إلى غاية الأربعاء 22 جوان.وتنتظم مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية (السيزيام) ابتداء من الخميس 23 جوان 2022 إلى غاية السبت 25 جوان من نفس السنة.وقدّمت الوزارة جملة من التوصيات إلى المترشحين لهذه الامتحانات الوطنية، تتعلّق بالخصّوص بالإجراءات اللازمة قبل إجراء الامتحان وداخل قاعة الامتحان، منبّهة إلى أنّ كلّ محاولة غشّ أو مساعدة على الغشّ أو سوء سلوك أو تعطيل للسير العادي للامتحان تعرض مرتكبها إلى العقوبات الواردة بالنصوص المنظمة لهذه الامتحانات.