متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 9 فيفري

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المهدية : وفاة ثلاثة مصابين وتسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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باجة : وفاة رجل وتسجيل 159 اصابة جديدة بكورونا في الجهة

قفصة : رصد 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجهة

المنستير: جلّ الوفيات الأخيرة مسجّلة لدى كبار سن يعانون من أمراض مزمنة ولم يتلقوا الجرعة الثالثة من التلقيح

سليانة : تسجيل حالة وفاة و 134 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر-كوفيد19: وفاة طفل يعاني من مرض مزمن وتسجيل 55 إصابة جديدة

مدنين: رصد 3 حالات وفاة بفيروس "كورونا" و322 إصابة جديدة



زغوان: تسجيل حالة وفاة جديدة و57 إصابة إضافية بفيروس "كورونا" المستجد

سيدي بوزيد-كورونا: تسجيل حالتي وفاة و355 إصابة جديدة مقابل 298 حالة شفاء

مدنين: رصد 3 حالات وفاة بفيروس "كورونا" و322 إصابة جديدة

قابس: تسجيل حالة وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 03 حالات وفاة و 155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

رصدت الفرق الطبية المكلّفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الأربعاء، وفاة ثلاثة مصابين وتسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ583 عينة، إلى 135 بالمهدية و50 بملولش و46 بالشابة (مع حالتي وفاة) و13 بالجم (مع حالة وفاة) و11 بقصور الساف و9 بهبيرة و6 بالسواسي وإصابتين (02) بشربان إلى جانب إصابة واحدة ببومرداس.وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 33 ألفا و889 إصابة من بينها 29 ألفا و827 حالة شفاء و847 حالة وفاة و3215 حالة نشطة (حاملة للفيروس).وتلقى 152 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 50 انتفعوا بالجرعة الأولى و12 بالجرعة الثانية و89 بالجرعة الثالثة فيما تلقى مواطن واحد تطعيما بهدف السفر.وبلغ إجمالي المنتفعين بجرعة واحدة من التلقيح 233 ألفا و879 فردا (وهو ما يمثل 15ر53 بالمائة من مجموع السكان بالجهة) بينما عادل عدد المطعمين بصفة كاملة 204 آلاف و302 (أي 43ر46 بالمائة).وتلقّت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم، هبة تمثلت في 20 آلة تنفس سعة 10 لترات مهداة من قبل الأمانة العامة للأوقاف بالكويت تحت إشراف الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت وذلك في إطار مشروع يحمل عنوان "أس أو أس أوكسجيان".ويتمثل المشروع في إطلاق حملة لمعاضدة مجهودات تونس في مكافحة فيروس كورونا من خلال توزيع 240 آلة تنفس سعة 10 لترات بكلفة عادلت 200 ألف دينار.وانطلقت الحملة بالفضاءات الصحية في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والمدنين وقابس وباجة لتحلّ اليوم بكل من القيروان والمهدية وتختمم لاجقا بولاية صفافس.توفّي أمس الثلاثاء رجل من معتمدية تستور من ولاية باجة عمره 77 سنة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الوفايات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 702 شخصين.وقد أحصت الادارة الجهوية للصحة امس الثلاثاء واليوم الاربعاء 159 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 59 اصابة بمدينة باجة وضواحيها و30 اصابة بتبرسق و29 اصابة بتستور و19 اصابة بنفزة ليرتفع عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بباجة الى 24466 من جملة 63307 تحليلا تم اجراؤة .وبقيت كل معتمديات ولاية باجة مصنّفة حتى اليوم ذات مستوى إنذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس كورونا المستجد بوجود عدد من الاصابات يفوق المائة اصابة لكل مائة الف ساكن منها اكثر من الف ومائة اصابة لكل مائة الف ساكن بمدينة باجة.أحصت الإدارة الجهوية للصحة في قفصة خلال 24 ساعة الأخيرة 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 134 تحليلا للكشف عن العدوى بهذا الوباء، أي بنسبة إيجابية لهذه التحاليل بلغت 63 بالمائة.وسجّلت هذه الإدارة أيضا وفاة شخصين بسبب هذ الفيروس خلال يومي 6 و7 فيفري الجاري, ليرتفع بذلك مجموع الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 988 وفاة.ويبلغ حاليا عدد الأشخاص الحاملين للفيروس بولاية قفصة 221 شخصا من بينهم 25 مصابا يقيمون بأقسام كوفيد 19 ببعض مستشفيات الجهة وكذلك بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بمدينة قفصة.وحسب تحيين نشرته إدارة الصحة منذ يومين حول مستجدّات الوضع الوبائي، فإن الحاملين للفيروس في الوقت الحالي يتوزّعون على كلّ معتمديات الولاية البالغ عددها 13 , بإستثناء معتمديتي قفصة الشمالية وزانوش.وطالت عدوى هذا الوباء منذ بداية ظهوره في بلادنا في شهر مارس من سنة 2020 , أكثر من 17 ألف شخصا, تُوُفّي من بينهم 988 شخصا.تعرف الجهة الصحية بالمنستير منذ موفى جانفي 2022 ارتفاعا في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد تراوح بين وفاة واحدة و8 وفيات في اليوم، جلّها في صفوف كبار السن الذي يعانون من أمراض مزمنة وتعكرت حالتهم الصحية ولم يتلقوا الجرعة الثالثة من التلقيح، بحسب المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.وشهدت الدوائر الصحية بجمال وزرمدين وطبلبة والمكنين بولاية المنستير، بتاريخ 7 فيفري الجاري، التصريح بمجموع 5 وفيات ليرتفع العدد الجملي بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1084 وفاة، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها، اليوم الأربعاء، الإدارة الجهوية للصحية بالمنستير.في المقابل، تعرف الجهة تراجعا في عدد الإصابات اليومية بالوباء، حيث سجّلت بتاريخ 7 فيفري الجاري التصريح بـ216 إصابة إضافية تطور بموجبها مجموع الإصابات منذ مارس 2020 إلى 55 ألفا و649 إصابة، مع تراجع الحالات النشطة إلى 9155 حالة نشطة، ومع ذلك تمّ الترفيع في عدد أسرة "كوفيد" بالمستشفيات العمومية بالجهة إلى 134 سريرا من بينها 86 سرير "كوفيد" بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.وبلغت إلى غاية الثلاثاء 8 فيفري الجاري النسبة الجهوية للذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح بالجهة الصحية بالمنستير 60.04، والجرعة الثانية 39.12 في المائة بالنسبة إلى مجموع عدد السكان بالجهة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة 55 ألفا و632 شخصا من مجموع 363 ألفا و864 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح بالنسبة إلى مجموع عدد سكان ولاية المنستير.ويقيم بتاريخ 7 فيفري الجاري 76 مصابا بالوباء بالمستشفيات العمومية، منها 56 حالة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، 13 منها بقسم الإنعاش والعناية المركزة، علاوة على 7 حالات مقيمة بمصحات خاصة بالجهة. وتبلغ نسبة إشغال أسرة "كوفيد" بالمستشفيات العمومية بالجهة 56.7 في المائة إلى غاية 7 فيفري 2022.وتطورت في المقابل حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد إلى 45 ألفا و410 حالة شفاء من بينها 1157 حالة تعافي مصرح بها بتاريخ 7 فيفري الجاري حسب الإدارة الجهوية للصحة.سجّلت ولاية سليانة، أمس الثلاثاء ، حالة وفاة و 134 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وفق ما أوردته، اليوم الإربعاء ، الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي.وتتوزّع الإصابات الجديدة، إلى 33 في مدينة سليانة و27 في قعفور و24 في بوعرادة و19 في مكثر و14 في سيدي بورويس و12 في برقو وحالتين في معتمديتي الروحية والكريب وحالة في كسرى فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الأوكسيجين 17 حالة من بينهم 7 بالمستشفى الجهوي وحالة بقسم الإنعاشسجّلت ولاية توزر منذ يومين حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، يقيم في المستشفى الجهوي بتوزر ويعاني من مرض الربو ولم يتلق أي تلقيح، وفق مصدر طبي.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات" أن حالة الوفاة هذه تعتبر ثاني حالة تسجلها ولاية توزر خلال الموجة الخامسة من الجائحة، وفق تأكيده.ورصدت الإدارة الجهوية للصحة، بتاريخ 8 فيفري الجاري، 55 إصابة جديدة من مجموع 177 تحليلا أي بنسبة إيجابية قدرها 31 بالمائة، وتوزعت الإصابات الجديدة الى 32 بتوزر، و6 وبنفطة، و9 بدقاش، و5 بحزوة، واصابتين في حامة الجريد، واصابة واحدة في تمغزة.ويبلغ عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس منذ بداية الموجة الحالية 2695 حالة شفاء، فيما لا يزال 333 شخصا حاملا للفيروس في الفترة الحالية، كما يقيم 6 مصابين في أقسام "كوفيد" بمستشفيات الجهات.سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، الى جانب 322 إصابة جديدة، منها 308 اصابات محلية، و14 اصابة وافدة من ليبيا، و7 من بلدان اوروبية، من جملة 1028عينة خضعت للتحليل المخبري والسريع، لتتطور نسبة ايجابية التحاليل إالى 31 فاصل 3 بالمائة.وبيّن مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز، في تصريح لـ(وات)، أن حالات الوفاة تعلقت بحالة واحدة تلقت التطعيم المضاد لفيروس "كورونا" وتبلغ من العمر 90 سنة، فيما لم تتلقى اي من الحالتين الأخرتين (43 و76 سنة) جرعات التلقيح، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى 1369 حالة .وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة، الى 73 اصابة بمدنين الجنوبية، و59 ببن قردان، و52 بجرجيس، و48 بمدنين الشمالية، و46 اصابة بحومة السوق، و12 بميدون، و11 بسيدي مخلوف، وحالة واحدة باجيم، ليرتفع العدد الجملي للاصابات المحلية الى 47169 اصابة.وجاءت من بين هذه الاصابات المحلية الجديدة، 22 اصابة في صفوف التلاميذ و3 لدى أطفال في سن ما قبل الدراسة، ليتطور منذ بداية شهر فيفري الجاري، العدد الجملي للاصابات لدى التلاميذ الى 218 إصابة، و28 لدى الأطفال ما دون سن الدراسة.ويقيم، حاليا، في المستشفيات العمومية، 29 مريضا، 17 من بينهم في المستشفى الجامعي بمدنين، 11 في قسم الاكسيجين و6 في الانعاش، فيما يقيم 12 مريضا في قسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة.وحسب الدكتور زيد، فان الوضع الوبائي بالجهة لا يزال حرجا بالنظر الى عدة مؤشرات، ومنها نسبة ايجابية التحاليل وعدد الوفيات الذي يبلغ معدله بالجهة يوميا بين 4 و5 حالات، الى جانب الحالات الاستشفائية التي بلغت يوم امس 110 حالات مقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والمصحات الخاصة.سجّلت ولاية زغوان، اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة بالفحص جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات في الجهة إلى 450 حالة، منها 10 وفيات تم تسجيلها خلال شهر فيفري الجاري، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية السنة الحالية إلى 17 وفاة .وتلقت مصالح الصحة، أيضا، 57 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية أثبتت إصابة أصحابها بالفيروس، بلغ بموجبها عدد الإصابات 12233 إصابة.وذكر مدير الصحة الأساسية نبيل الورفلي، لـ"وات"، أن أغلب مؤشرات الوباء لازالت مرتفعة، حيث تجاوزت نسبة التحاليل الإيجابية 52 بالمائة، فيما تعد الجهة، حاليا، 534 حالة نشطة.ولاحظ، أن عدد المرضى المقيمين بوحدات "الكوفيد"، ارتفع بدوه الى 18 حالة، منها 2 بقسم الإنعاش الطبي، كما ارتفع عدد الإصابات على كل 100 ألف ساكن الى 461 حالة، وفق إحصائيات الفترة الممتدة من 26 جانفي إلى 6 فيفري 2022، لافتا إلى أن هذه المؤشرات تُبقي ولاية زغوان ضمن الجهات ذات الخطورة الوبائية المرتفع، حسب تقديره.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة و355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 298 حالة شفاء، وبذلك يبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس36 ألفا و349 إصابة منها 954 وفاة و32 ألفا و847 حالة شفاء.هذا وتأوي مستشفيات الجهة إجمالي 56 مصابا بالوباء بعد تسجيل إيواء 9 مصابين جدد، منهم 46 بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.كما تم اليوم رفع 718 عينة جديدة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد 123 ألفا و79 عينة تحليل.من جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الثلاثاء حوالي 215 ألفا و489 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19"، رفيق نصيبي، في تصريح لـ"وات".وأشار نصيبي إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا"بالجهة بلغ حوالي 120 ألفا و498 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 16 ألفا و500 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات الذين ظهرت عليها إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 226 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.يذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد قد بلغ 258 ألفا و809 أشخاص، حسب آخر تحيين.سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، الى جانب 322 إصابة جديدة، منها 308 اصابات محلية، و14 اصابة وافدة من ليبيا، و7 من بلدان اوروبية، من جملة 1028عينة خضعت للتحليل المخبري والسريع، لتتطور نسبة ايجابية التحاليل إالى 31 فاصل 3 بالمائة.وبيّن مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز، في تصريح لـ(وات)، أن حالات الوفاة تعلقت بحالة واحدة تلقت التطعيم المضاد لفيروس "كورونا" وتبلغ من العمر 90 سنة، فيما لم تتلقى اي من الحالتين الأخرتين (43 و76 سنة) جرعات التلقيح، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى 1369 حالة .وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة، الى 73 اصابة بمدنين الجنوبية، و59 ببن قردان، و52 بجرجيس، و48 بمدنين الشمالية، و46 اصابة بحومة السوق، و12 بميدون، و11 بسيدي مخلوف، وحالة واحدة باجيم، ليرتفع العدد الجملي للاصابات المحلية الى 47169 اصابة.وجاءت من بين هذه الاصابات المحلية الجديدة، 22 اصابة في صفوف التلاميذ و3 لدى أطفال في سن ما قبل الدراسة، ليتطور منذ بداية شهر فيفري الجاري، العدد الجملي للاصابات لدى التلاميذ الى 218 إصابة، و28 لدى الأطفال ما دون سن الدراسة.ويقيم، حاليا، في المستشفيات العمومية، 29 مريضا، 17 من بينهم في المستشفى الجامعي بمدنين، 11 في قسم الاكسيجين و6 في الانعاش، فيما يقيم 12 مريضا في قسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة.وحسب الدكتور زيد، فان الوضع الوبائي بالجهة لا يزال حرجا بالنظر الى عدة مؤشرات، ومنها نسبة ايجابية التحاليل وعدد الوفيات الذي يبلغ معدله بالجهة يوميا بين 4 و5 حالات، الى جانب الحالات الاستشفائية التي بلغت يوم امس 110 حالات مقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والمصحات الخاصة.أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الاربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، و175 إصابة إضافية، بعد تلقيها نتائج 392 تحليلا على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس.وتتوزع الاصابات الجديدة، الى 78 اصابة بمارث، و48 اصابة بقابس الجنوبية، و30 اصابة بوذرف، و05 اصابات بكل من المطوية وقابس المدينة، و04 اصابات بقابس الغربية، و03 اصابات بالحامة، واصابتين (02) بمنزل الحبيب.في المقايل، بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 25351 شخصا، من مجموع 26944 إصابة منذ بداية انتشار الجائحة. وتعدّ الجهة، حاليا، 1592 حالة نشطة، تتوزع الى 687 حالة بقابس الجنوبية، و226 حالة بالحامة، و171 حالة بمارث، و146 حالة بوذرف، و64 حالة بمطماطة الجديدة، و62 حالة بقابس المدينة، و34 حالة بالمطوية، و24 حالة بمنزل الحبيب، و17 حالة بمطماطة، و06 حالات بغنوش.ويقيم بأقسام "كوفيد 19"، 46 مصابا بفيروس "كورونا"، علما وان نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس تبلغ 398 اصابة لكل 100 الف ساكن.ارتفعت، اليوم الأربعاء في ولاية الكاف، نسبة الاصابات الإيجابية المؤكدة بفيروس "كوفيد 19" إلى 54 فاصل 77 بالمائة، وذلك بعد صدور نتائج 283 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 07 فيفري أفرزت و155 إصابة جديدة بالاضافة الى 03 حالات وفاة.وأظهرت الاحصائية اليومية الجديدة لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" في الجهة ارتفاعا ملحوظا في عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات الذين وصل عددهم اليوم إلى 44 مصابا منهم 04 يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 728 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 23640 حالة منها 22959 حالة تعاف.