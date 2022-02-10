تواصل مؤشرات استقرار الطقس وارتفاع طفيف في الحرارة

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تتواصل مؤشرات الاستقرار، اليوم الخميس، مع ارتفاع طفيف في الحرارة. وينتظر حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، أن تشهد حالة الطقس فترات مشمسة تتخللها بعض السحب.وتتراوح الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات فيما تهب الرياح قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س ويكون البحر متموجا بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية