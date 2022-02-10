تواصل مؤشرات استقرار الطقس وارتفاع طفيف في الحرارة

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 08:43 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تتواصل مؤشرات الاستقرار، اليوم الخميس، مع ارتفاع طفيف في الحرارة. وينتظر حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، أن تشهد حالة الطقس فترات مشمسة تتخللها بعض السحب.

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وتتراوح الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات فيما تهب الرياح قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س ويكون البحر متموجا بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية


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