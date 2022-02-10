وزارة الصحّة : 6 ملايين و 280 ألف و 836 شخصا يستكملون تلقيحهم ضد كورونا الى حدود أمس الاربعاء

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استكمل 6 ملايين و280 ألف و836 شخصا التلقيح ضد كورونا منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في مارس 2021 وإلى غاية 9 فيفري الجاري، حسب بلاغ لوزارة الصحة، .وتلقى 4 ملايين و 628 الف و 179 شخصا جرعتين و مليون و 652 الف و657 شخصا جرعة واحدة، إما لتلقيهم تطعيما ذي جرعة واحدة أو لإصابتهم سابقا بالفيروس.وبلغ عدد التلاقيح ليوم 9 فيفري الجاري 5 آلاف و 485 تلقيحا منهم 1146 جرعة اولى و 446 جرعة ثانية و 3751 جرعة ثالثة و 142 جرعة السفر.وارتفع بذلك اجمالي الجرعات الى 12 مليون و 837 الف و 339 جرعة منهم 7 ملايين و 115 الف و 467 جرعة اولى و 4 ملايين و 628 الف و 179 جرعة ثانية و مليون و 63 الف و 318 جرعة ثالثة و 30 الف و 375 جرعة السفر.وبلغ عدد المسجلين الى حدود نفس الفترة الزمنية 7 ملايين و 830 الف و 885 مسجلا.