وزارة الصحّة : 6 ملايين و 280 ألف و 836 شخصا يستكملون تلقيحهم ضد كورونا الى حدود أمس الاربعاء

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 09:46 قراءة: 0 د, 45 ث
      
استكمل 6 ملايين و280 ألف و836 شخصا التلقيح ضد كورونا منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في مارس 2021 وإلى غاية 9 فيفري الجاري، حسب بلاغ لوزارة الصحة، .
وتلقى 4 ملايين و 628 الف و 179 شخصا جرعتين و مليون و 652 الف و657 شخصا جرعة واحدة، إما لتلقيهم تطعيما ذي جرعة واحدة أو لإصابتهم سابقا بالفيروس.
...

وبلغ عدد التلاقيح ليوم 9 فيفري الجاري 5 آلاف و 485 تلقيحا منهم 1146 جرعة اولى و 446 جرعة ثانية و 3751 جرعة ثالثة و 142 جرعة السفر.
وارتفع بذلك اجمالي الجرعات الى 12 مليون و 837 الف و 339 جرعة منهم 7 ملايين و 115 الف و 467 جرعة اولى و 4 ملايين و 628 الف و 179 جرعة ثانية و مليون و 63 الف و 318 جرعة ثالثة و 30 الف و 375 جرعة السفر.
وبلغ عدد المسجلين الى حدود نفس الفترة الزمنية 7 ملايين و 830 الف و 885 مسجلا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 240343

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 03 Février 2022 à 08h 27m |           
Une Troisiéme Dose n'aurait qu'un Effet limité de 4 à 5 semaines....Puis Retour case départ...On ne peut Vacinner perpetuellement les Citoyens...avec les risques d'un vaccin encore en experimentation !

2 Doses et on s'arrête là...le citoyen ne peut etre un eternel cobaye de labo pour les multinationales et recipient des excedents de vaccins non utilisés et aux USA et en Occident !



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