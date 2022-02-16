الحماية المدنية : وفاة سبعة أشخاص وإصابة 366 آخرين في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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تُوفي سبعة أشخاص وأصيب 366 آخرون في حوادث مختلفة وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية اليوم الأربعاء في بلاغ.وتدخلت وحدات الحماية المدنية في 420 مناسبة، بينها 114 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و277 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و23 تدخلا لإطفاء الحرائق.