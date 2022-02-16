الحماية المدنية : وفاة سبعة أشخاص وإصابة 366 آخرين في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 11:26 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تُوفي سبعة أشخاص وأصيب 366 آخرون في حوادث مختلفة وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية اليوم الأربعاء في بلاغ.

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وتدخلت وحدات الحماية المدنية في 420 مناسبة، بينها 114 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و277 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و23 تدخلا لإطفاء الحرائق.



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