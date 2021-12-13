رئيس الجمهورية يشرف على موكب توديع سرية التدخل السريع الخفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 بالقاعدة العسكرية بالعوينة، على مهرجان توديع سرية التدخل السريع الخفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش.



وذكّر رئيس الجمهورية بالسجّل الحافل للقوات العسكرية التونسية التي شاركت بنجاح، منذ الاستقلال إلى اليوم، بأكثر من 10 آلاف عسكري في 23 مهمة لحفظ السلام في عدة مناطق من العالم.



وأكّد رئيس الدولة على أن القيم الحضارية المترسخة في بلادنا تعكس نوايا تونس في مجال الدفاع والأمن وحرصها على بناء رؤية مشتركة مع الدول الصديقة لرفع التحديات الأمنية التي يعيشها العالم.



وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه حيثما حلت القوات العسكرية التونسية داخل الوطن أو خارجه لم تضع في الاعتبار سوى رفع الراية الوطنية عاليا في كنف الانضباط والالتزام بالقيم.



