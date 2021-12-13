الشركة الايطالية "ميكلا" تطلق قريبا نشاطها بتونس بفريق يضم 10 مهندسين

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، الإثنين، عن انتصاب الشركة الايطالية "ميكلا انجنيرنغ اند ديزاين" المتخصصة في الهندسة والتصميم الصناعي الموجه لقطاعات السيّارات والطيران والصناعات الفضائية والبحرية، مؤخرا في تونس.
وأوضح المصدر ذاته، أن الشركة ستبدأ قريبا أنشطتها بفريق عمل يضم مبدئيا 10 مهندسين ليبلغ 50 مهندسا على المدى المتوسط.
كما أفادت الوكالة، أن الشركة الإيطالية أطلقت إجراءاتها لانتداب مهندسين تونسيين وقامت بتحيين موقعها الإلكتروني www.micla.info بإضافة العنوان الجديد لفرعها في تونس.
وتعتبر "ميكلا"، التّي حظيت بدعم من وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، خلال مسار إحداثها في تونس منذ شهر أكتوبر 2021، "من بين المؤسسات، التّي آمنت بتونس كموقع استراتيجي للاستثمار تتوفر فيه عديد المكاسب، لاسيما، تلك المتعلقة بالموارد البشرية ذات الكفاءة العالية"، وفق ما أورده المصدر ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن "ميكلا انجينيرنغ اند ديزاين" هي شركة ايطالية تأسست سنة 2005، تنشط في قطاعات السيّارات والطيران والصناعات الفضائية و البحريّة، تشغل أكثر من 300 مهندس في 3 وحدات بكل من إيطاليا وألمانيا والبرازيل.
وأوضح المصدر ذاته، أن الشركة ستبدأ قريبا أنشطتها بفريق عمل يضم مبدئيا 10 مهندسين ليبلغ 50 مهندسا على المدى المتوسط.
كما أفادت الوكالة، أن الشركة الإيطالية أطلقت إجراءاتها لانتداب مهندسين تونسيين وقامت بتحيين موقعها الإلكتروني www.micla.info بإضافة العنوان الجديد لفرعها في تونس.
وتعتبر "ميكلا"، التّي حظيت بدعم من وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، خلال مسار إحداثها في تونس منذ شهر أكتوبر 2021، "من بين المؤسسات، التّي آمنت بتونس كموقع استراتيجي للاستثمار تتوفر فيه عديد المكاسب، لاسيما، تلك المتعلقة بالموارد البشرية ذات الكفاءة العالية"، وفق ما أورده المصدر ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن "ميكلا انجينيرنغ اند ديزاين" هي شركة ايطالية تأسست سنة 2005، تنشط في قطاعات السيّارات والطيران والصناعات الفضائية و البحريّة، تشغل أكثر من 300 مهندس في 3 وحدات بكل من إيطاليا وألمانيا والبرازيل.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 237858