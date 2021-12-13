الوكالة الفنية للنقل البري: تأجيل مواعيد عرض العربات على الفحص الفني المبرمجة يوم 17 ديسمبر 2021 إلى يوم 14 جانفي 2022

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 19:34 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري، الاثنين، عن تأجيل مواعيد عرض العربات على الفحص الفني الدوري المبرمجة ليوم 17 ديسمبر 2021 بصفة آلية الى يوم 14 جانفي 2022

ويتنزل هذا القرار،وفق بلاغ صادر عن الوكالة، تنفيذا للامر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021، المؤرخ في 7 ديسمبر 2021 والمتعلق بضبط الأعياد التي تخول عطلة لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية

وبامكان الحرفاء المعنيين ، وفق المصدر ذاته ، إعادة طباعة الوصل المتضمن للموعد الجديد ولعبارة يقوم هذا الوصل بصفة استثنائية مقام شهادة الفحص الفني، وذلك الى غاية تاريخ الموعد الجديد يوم 14 جانفي 2022

وأكدت الوكالة الفنية للنقل البري، في ذات السياق، أن تطبيق هذا الإجراء الاستثنائي يبقي على الزامية الاستجابة لشروط سلامة الجولان المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ، من حيث صلاحية استخدام العربة وصيانتها، ، وعدم تحملها لأية تبعات جراء عدم احترام هذه الإجراءات ، وفق نص البلاغ.


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