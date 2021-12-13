اختتام الدورة السابعة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين

أسدل الستار مساء أمس على الدورة السابعة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين بعد ثلاثة أيام تحولت خلالها مدينة مدنين الى عاصمة الفن وعاش جمهور واسع من اوفياء المهرجان متعة الفرجة ومؤانسة وجوه فنية نزلت ضيفة على المهرجان وعلى المدينة فأضاءت الركح وأحيت المدينة.



ومن بين 18 فلما روائيا ووثائقيا شارك في المسابقة الرسمية، توج فيلم "أماني" للمخرج العراقي فاضل ماهود بجائزة الخلال الذهبي لأفضل فيلم وثائقي في حين حجبت لجنة التحكيم جائزتي الخلال الفضي والبرونزي للافلام الوثائقية. ومنحت اللجنة جائزة الخلال الذهبي لافضل فيلم روائي "العمارة 13" للمخرج الايراني أمير غلماني، والخلال الفضي للفيلم الروائي "الحاكم" للمخرج البحيرني جعفر محمد العكراوي، أما جائزة الخلال البرونزي فتحصل عليها الفيلم الروائي "الدائرة" للمخرج المصري محمد جوهري .



ونوهت لجنة التحكيم التي تكونت من تونس من المخرج عبد المجيد الجلولي الممثل صالح الجدي والسيناريست رابعة السافي والاستاذ محفوظ الغوال ومن سوريا المخرج مهند كلثوم، بفيلم "هيومن" للمخرج الجزائري عصام تعشيت.

وتميزت هذه الدورة التي انتظمت في ظروف لا تزال تتسم بالحذر بسبب فيروس كورونا الذي حجب الدورة الماضية بتنوع فقراتها التي تجاوزت الركح لتنفتح على نشاطات اخرى منها ورشة ممثل امام الكاميرا اطرها الممثل صالح الجدي وورشة السيناريو اثثتها رابعة السافي الى جانب ندوة فكرية حول حقوق الطفل في السينما والاعلام ساهم في اثرائها ثلة من الفنانين منهم عيسى حراث وصالح الجدي ورؤوف بن عمر وخصص الجانب الأكبر من البرمجة لسلسلة من الافلام القصيرة منها الوثائقية والروائية التي تواترت على ركح المركب الثقافي بمدنين ومثلت سينما تونس والمغرب وليبيا ومصر والاردن والعراق وسوريا وفلسطين وايران ولبنان والسودان وفرنسا.



وقد نجحت الدورة بجمهور اصر على ان يظل وفيا لاي فعل ثقافي يحرك السواكن ويرتقي بالذوق ويحلق به نحو فضاءات الابداع والجمال وبمادة ثقافية وفنية ثرية حملت في مضامينها معاني مختلفة وفي شكلها صورا اجمل الى جانب نجاح المهرجان في استقطاب فنانين تونسيين لم تثنهم حساسية الوضع الوبائي عن تلبية دعوة منظمي المهرجان لمصافحة ابناء مدنين وللوفاء الى فقرة قارة اصبحت من تقاليد المهرجان في تكريم نجوم من الفن ومنهم رؤوف بن عمر ووحيدة الدريدي وعيسى حراث وبشرى سلطاني وغيرهم.



