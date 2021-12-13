الجامعة العامة للصحة تنظم تحركا احتجاجيا أمام وزارة الصحة الخميس المقبل وتتهم الوزير الحالي بالتنكر لاتفاقات سابقة

وات - تنظم الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تحركا أمام مقر وزارة الصحة يوم الخميس 16 ديسمبر الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته تنكرا من وزير الصحة الحالي لتنفيذ اتفاقات سابقة موقعة بين الجامعة والوزارة.



وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن وزير الصحة علي مرابط "ليس متحملا لمسؤوليته في علاقة بالنهوض بالقطاع الصحي وحماية حقوق العاملين بالقطاع رغم كل التضحيات التي قدموها".



وندد عثمان الجلولي بما اعتبره استمرار في تدهور الأوضاع في القطاع الصحي مقابل مواصلة الوزير الحالي في "سياسة التسويف وعدم الالتزام بتطبيق التعهدات السابقة والمحاضر الممضاة"، مبينا أن الجامعة قامت بمراسلته لتطبيق الاتفاقات "دون جدوى".



وطالبت الجامعة، اليوم الاثنين، في بيان لها بترسيم المتعاقدين والوقتيين العاملين بقطاع الصحة العمومي. وقال الجلولي إن عددهم يصل ما بين 5600 و5700 متعاقد، موضحا أن هناك اتفاق سابق مع الوزارة على تسوية وضعيتهم لكن الوزير الحالي لم يحرك ساكنا.



كما تطالب الجامعة العامة للصحة باستئناف جلسات العمل والوزارة بالمتعلق بالقانون الأساسي العام، وصرف المستحقات المتعلقة بالعمل الاجتماعي منحة العودة والساعات الإضافية ووصولات الأكل.



كما دعت إلى إدماج القائمين بالتدريس وعقد ورشة العمل المتعلقة بمراجعة المسار التكويني وبعث المسارات العلمية والبحثية بالشراكة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والجامعة العامة للصحة.



