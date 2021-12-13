وزارة الصحة تنظم بدوز حملة تلقيح ضد كورونا وقافلة صحية متعددة الاختصاصات بالتزامن مع المهرجان الدولي للصحراء

تنظم وزارة الصحة حملة تلقيح مضادة لفيروس كورونا وقافلة صحية متعددة الاختصاصات بالتزامن مع الدورة 53 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز التي تمتد من 23 الى 26 ديسمبر 2021، وفق ما كشفت عنه، اليوم الاثنين، مستشارة وزير الصحة ايناس قماطي.



وأوضحت قماطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه سيتم نصب خيمة صحية خلال فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز لتطعيم أكبر عدد ممكن من الوافدين عليها بنوع اللقاح الذي يختارونه، فضلا عن إجراء تحاليل سريعة للتقصي الإصابة بكوفيد 19.



ومن جهة أخرى لفتت الى أن وزارة الصحة ستخصص خلال فعاليات مهرجان دوز الدولي قافلة صحية متعددة الاختصاصات يشرف عليها فريق من الإطارات الطبية وشبه الطبية وستؤمن للوافدين عدة فحوصات وكشوفات تتعلق بالعديد من الأمراض مثل أمراض العيون والكلى والقلب والشرايين والعظام والمفاصل و الامراض الجلدية والتناسلية إضافة إلى الأمراض النفسية والعصبية.



واشارت إلى أن الوزارة سوف تقوم بتوجيه ومتابعة الحالات المرضية التي سيتم الكشف عنها خلال القافلة الصحية.



يشار الى أن وزارة الصحة ذكرت صباح اليوم الاثنين في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا أنه تلقى بتاريخ يوم 12 ديسمبر الجاري 32258 شخصا اللقاح ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح إلى 5.357.940 شخص.



