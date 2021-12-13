البريد التونسي: إعادة انتخاب تونس، نائب رئيس الرابطة العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية

اعيد انتخاب تونس لمنصب نائب رئيس الرابطة العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية للفترة 2022 - 2025، وفق ما اورده البريد التونسي في بلاغ له، الاثنين.



وتاتي اعادة انتخاب تونس، وفق البريد التونسي، "تقديرا للتجربة التونسية في مجال تعصير الطابع البريدي التونسي ورقمنته من خلال اعتماد تكنولوجيا الواقع المعزز وإدخال تقنية الاستجابة السريعة او -رمز كيو آر-".



وقد تم انتخاب تونس بعد مشاركة البريد التونسي في فعاليات الجمعية العامة العشرين للرابطة العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية التابعة للاتحاد البريدي العالمي التي انعقدت مؤخرا ببيرن في سويسرا.



وأصبحت تونس، بعد انتخابها، عضوا في لجنة التصرف للرابطة العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية والتي تضم 9 بلدان أعضاء وهي: روسيا وتونس والصين والكوت ديفوار والامارات العربية المتحدة واللكسمبورغ ورومانيا وتركيا وسلوفينيا.



ولفت المصدر ذاته الى ان الجمعية العامة صادقت خلال اجتماعها على إعادة تشكيل الرابطة العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية وأجهزتها وعلى خطة عملها للفترة 2022-2025 وكذلك على قائمة الأنشطة والاجتماعات المقبلة.



وافاد البريد التونسي، من جهة اخرى، انه وقع الاختيار على تونس للمشاركة في الندوة الدولية التي تلتئم عن بعد، غدا الثلاثاء، حول موضوع "الطوابع المشفرة "كريبتو تامبر"، اي مستقبل لهواية جمع الطوابع البريدية" وذلك بهدف التباحث حول سبل تدعيم رقمنة الطابع البريدي على المستوى الدولي وتيسير مواكبته للتحول الرقمي.











