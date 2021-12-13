ضعف نسق التطعيم بالجرعة الثالثة يعود الى الفاصل الزمني بين تلقي الجرعة الثالثة واستكمال التلقيح الذي يجب أن لا يقل عن 5 أشهر

وات - أرجع عضو الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا شكري الجريبي اليوم الاثنين ضعف نسق التطعيم بالجرعة الثالثة الى الفاصل الزمني بين تلقي الجرعة الثالثة واستكمال التلقيح والذي يجب أن لا يقل عن 5 أشهر لافتا الى أن حوالي 755 ألف شخص استكملوا التلقيح منذ 12 جويلية الماضي (5 أشهر)



وأضاف شكري الجريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم الى غاية اليوم تطعيم 593 ألف بالجرعة الثالثة من مجموع الـ755 ألف شخص معتبرا أنه نسق طيب لا سيما وأن نسبة التلقيح على المستوى الوطني خلال الفترة التي سبقت الخمس أشهر المنقضية كانت ضعيفة



ولفت الى أن تطعيم الأشخاص بالجرعة الثالثة للفئة العمرية 15 سنة ما فوق لا تتعدى 5ر6 بالمائة مبرزا في ذات الصدد أن حوالي 78 بالمائة من المدعوين استجابوا لدعوة التلقيح بالجرعة الثالثة مرجعا أسباب تخلف البعض الآخر الى عدم اقتناعهم بضرورة تلقي الجرعة الثالثة أو تراخي بسبب تحسن المؤشرات الوبائية



وحسب معطيات احصائية لمنظومة "ايفاكس" فان الأشخاص الذين استكملوا التلقيح من الفئة العمرية من 30 الى 50 سنة بلغ مليوني و 87 ألف و 371 شخصا منهم 87303 تلقوا الجرعة الثالثة فيما بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح للفئة العمرية من 50 الى 80 سنة 2.120.165 شخصا تلقى منهم 456400 الجرعة الثالثة







