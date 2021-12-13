شكري الجريبي: منح رخصة ترويج للقاح فايزر للفئة العمرية 5 -11 سنة

وات - أفاد عضو الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا شكري الجريبي اليوم الاثنين أن ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة منحت الخميس الماضي لقاح فايزر رخصة ترويج بالسوق التونسية لتطعيم الفئة العمرية من 5 الى 11 سنة من أصحاب الأمراض المزمنة



وأضاف شكري الجريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه سيتم التفكير في تعميم هذه البادرة لتشمل باقي الأطفال من الفئة العمرية 5 -11 سنة مشيرا الى أن تطعيم الأطفال من هذه الفئة العمرية أصبح ضرورة نظرا لتفشي فيروس كورونا بسلالاته المتحورة في صفوف غير الملقحين



وشدد على أن هذه الخطوة هي لحماية الأطفال من خطر العدوى لاسيما من أصحاب الأمراض المزمنة والذين يشكون نقصا

في المناعة



ولفت الجريبي في هذا الصدد الى أن التجارب السريرية للقاح فايزر أثبت نجاعته لتقيح الأطفال من هذه الفئة العمرية حول العالم وذلك باستخدام جرعة مخففة مقارنة للفئات العمرية الأخرى



وللاشارة شرعت العديد من الدول حول العالم في تطعيم أطفالها الذين يترواح سنهم بين 5 و 11 سنة ضد كورونا وقد أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص استخدام طارئ لإعطاء لقاح كوفيد-19 من صنع فايزر بيوإنتيك لهذه الفئة العمرية ويتطلب هذا اللقاح حقنتين بينهما ثلاثة أسابيع يحتوي هذا اللقاح على جرعة أقل مقارنة بلقاح فايزر-بيوإنتيك المستخدم للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فأكثر



من جهته بيّن عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا محجوب العوني في هذا الخصوص أن اللجنة العلمية بصدد دراسة هذا الملف وسوف تصدر رأيها العلمي في الخصوص



وبحسب الاحصائيات الواردة بمنظومة "ايفاكس" تم الى غاية أمس الأحد 12 ديسمبر الجاري إحصاء استكمال 1635 من الأطفال من الفئة العمرية 12-14 سنة التطعيم ضد كورونا وتلقى 9935 طفلا من نفس الشريحة العمرية الجرعة الأولى وذلك منذ انطلاق الحملة في 6 نوفمبر 2021 بعد موافقة اللجنة العلمية على تطعيم هذه الفئة العمرية وإدراجها ضمن الإستراتيجية الوطنية للتلقيح في شهر أوت الماضي.





