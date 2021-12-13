متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 13 ديسمبر

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مدنين: حالتا وفاة بفيروس "كورونا" إحداهما لإطار تربوي و6 إصابات جديدة



سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا"، تعلقت إحداهما بإطار تربوي في العقد الرابع من العمر، كان تلقى جرعتي اللقاح المضاد للفيروس.

وارتفع بذلك، العدد الجملي للوفيات بهذا الفيروس الى 1173 وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وسجلت الجهة ايضا 6 اصابات جديدة، منها حالة وافدة و5 حالات محلية من جملة 652 عينة تحليل، لتبلغ نسبة الحدوث 0 فاصل 9 بالمائة، وتسجل بذلك تراجعا هاما مقارنة بالاسبوع الفارط، خاصة تراجع في صفوف التلاميذ.

وجاءت هذه الحالات المحلية بعدد 3 اصابات بحومة السوق، واصابتين اثنين بجرجيس، وبذلك تطور العدد الجملي للاصابات المحلية الى 33696 اصابة .

ويقيم بالمستشفيات العمومية بالجهة، 16 مصابا بفيروس كورونا، 12 من بينهم في اقسام الانعاش، و8 بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، و4 بالمستشفى الجامعي بمدنين، الذي يقيم فيه ايضا، 4 مرضى باسرة الاكسيجين.

واعتبر الدكتور زيد، ان "الوضع دقيق بالنظر الى الحالات الاستشفائية ما يستوجب الحذر رغم تراجع الحالات المؤكدة التي لا تعكس حقيقة الوضع باعتبار نتائج نهاية الاسبوع تتزامن مع يوم عطلة لاغلب المخابر"، حسب قوله.



