كأس العرب: معلول يلتحق اليوم بالتدريبات والطالبي غدا

وات - (من مبعوث وات حسني الغربي )- استانف المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم الأحد تحضيراته لمباراة الدور نصف النهائي لكاس العرب"فيفا "التي ستجمعه يوم الأربعاء القادم بنظيره المصري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر بملعب راس ابو عبود 974 ،بالعاصمة القطرية الدوحة.



وكان الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة منذر الكبير قد منح اللاعبين راحة مساء امس، تم على اثرها الترخيص لهم بمغادرة نزل الإقامة لبضع ساعات،بعد المجهودات التي بذلوها في لقاء الدور ربع النهائي مع المنتخب العماني 2-1.



وينتظر ان يلتحق مساء اليوم الأحد المدافع منتصر الطالبي بمقر إقامة المنتخب التونسي بالدوحة على أن يشارك في الحصة التدريبية لمساء الغد.



وشهدت الحصة التدريبية مساء اليوم انضمام الظهير الأيسر علي معلول للتدريبات بعد تخلصه من مضاعفات الاصابة التي كان تعرض لها واجبرته على التغيب في المباريات الفارطة للمنتخب التونسي في كأس العرب،في حين اثبتت الكشوفات التي اجراها اللاعب محمد امين بن حميدة سلامته من كل إصابة.



ويذكر ان متوسط الميدان محمد علي بن رمضان قد استوفى العقوبة المسلطة عليه،بعد اقصائه في مباراة سوريا في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، وبإمكان المدرب منذر الكبير التعويل على خدماته انطلاقا من مباراة يوم الأربعاء مع مصر. ويواصل المنتخب التونسي تخضيراته للقاء مصر المرتقبة يوم الأربعاء القادم، بإجراء حصتين تدريبيتين يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يعقد المدرب منذر الكبير ندوة صحفية للحديث عن المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء. .



