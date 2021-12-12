ترجي جرجيس يفوز وديا على جمعية جربة 3-2

فاز الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم بملعب جرجيس على جمعية جربة ( الرابطة المحترفة الثانية) 3-2 في مباراة ودية تحضيرا لاستئناف بطولتي الرابطة المحترفة الاولى والمحترفة الثانية.



وبعد ان صام الترجي الجرجيسي عن التهديف في سبع جولات ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى مكتفيا بهدف وحيد توفق اليوم امام الجار جمعية جربة في لقاء ودي في تحقيق ثلاثة اهداف عبر كل من يونس راشد ونسيم دويهش (ض.ج) و حسام الشبلي.





