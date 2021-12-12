في مرناق : مجموعة  من الفعاليات التنشيطية خلال عطلة الشتاء

Publié le Dimanche 12 Decembre 2021 - 17:28 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تزامنا مع عطلة الشتاء ، برمجت دار الثقافة بمرناق من ولاية بن عروس مجموعة من التظاهرات الفنية والفعاليات التنشيطية تراوح بين العروض الموسيقية والفرجوية والمسرحية.في ديسمبر/19/ وتشمل اهم الفقرات المبرمجة تقديم عرض تنشيطي للأطفال  للفنان  وليد دريدي22 ديسمبر/. وورشة في الموسيقي الإيقاعية  تقديم عازف الايقاع إبراهيم بهلول/- عرض حكواتي موسيقي موجه للأطفال بعنوان ”سرحان و ميمونة“  
وتتضمنى البرمجة كذلك تقديم الحكاواتية نجوى الرمضاني وبمشاركة الفنان ابراهيم بهلول- وعرضا موسيقيا كوريغرافي لهارون العيارى ديسمبر / 23 ديسمبر/ وسهرة موسيقية ”عدل أوتارك و غني" وسيتم يوم 24 ديسمبر تقديم عرض موسيقى بعنوان ”لنلعب اولا “ لسامية الطرهوني واخر مسرحي لنادي المسرح الموجه للشباب بعنوان "مملكة الخوف" .  

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