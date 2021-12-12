في مرناق : مجموعة  من الفعاليات التنشيطية خلال عطلة الشتاء

تزامنا مع عطلة الشتاء ، برمجت دار الثقافة بمرناق من ولاية بن عروس مجموعة من التظاهرات الفنية والفعاليات التنشيطية تراوح بين العروض الموسيقية والفرجوية والمسرحية.في ديسمبر/19/ وتشمل اهم الفقرات المبرمجة تقديم عرض تنشيطي للأطفال للفنان وليد دريدي22 ديسمبر/. وورشة في الموسيقي الإيقاعية تقديم عازف الايقاع إبراهيم بهلول/- عرض حكواتي موسيقي موجه للأطفال بعنوان ”سرحان و ميمونة“

وتتضمنى البرمجة كذلك تقديم الحكاواتية نجوى الرمضاني وبمشاركة الفنان ابراهيم بهلول- وعرضا موسيقيا كوريغرافي لهارون العيارى ديسمبر / 23 ديسمبر/ وسهرة موسيقية ”عدل أوتارك و غني" وسيتم يوم 24 ديسمبر تقديم عرض موسيقى بعنوان ”لنلعب اولا “ لسامية الطرهوني واخر مسرحي لنادي المسرح الموجه للشباب بعنوان "مملكة الخوف" .



