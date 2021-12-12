وزارة الأسرة: قرار بإيقاف نشاط فضاءين فوضويين مخصصين لرعاية الأطفال بجمال من ولاية المنستير، وليس غلق منزل كما تم تداوله

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بأنه قد تم إقرار إيقاف نشاط فضاءين فوضويين يستقبل أحدهما أطفالا في سن التمدرس والثاني يستقبل أطفالا دون ست سنوات، حماية لهذه الفئة وفي إطار التصدي للفضاءات الفوضوية، وذلك بقرار من الولاية وباقتراح من اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي أصدرته، اليوم الأحد، تبعاً لتصريحات مواطنة بمعتمدية جمال من ولاية المنستير، بإحدى وسائل الإعلام ادعت فيها تعمد مصالح المندوبية الجهوية للطفولة إصدار قرار "غلق منزل بجهة المنستير " بالتعاون مع مصالح الولاية، أن اللجنة الجهوية للطفولة قامت بزيارة أحد الفضاءات الفوضوية بجمال، يستقطب أطفالا في سن التمدرس (حضانة مدرسية) على خلاف الصيغ القانونية، وتم التنبيه على صاحبته ودعوتها لإيداع وثائق بعث مؤسسة بمصالح الوزارة الجهوية، وأبدت المعنية بالأمر استعدادا للتعاون وتسويتة وضعيتها.



وأردفت، في ذات البلاغ، أنه قد تم التفطن في الزيارة ذاتها إلى وجود فضاء ثان في نفس الحي، وهو عبارة عن مسكن على ملك والدة صاحبة الفضاء الأول تتعمد فيه استقبال أطفال دون الست سنوات وتمت معاينة ذلك من قبل اللجنة حيث تمت ملاحظة وجود 7 أطفال في سن الروضة وطفل رضيع متواجد بالمطبخ في وضعية خطرة باعتبار وجود قدر به طعام ساخن كانت صاحبة المسكن بصدد إعداده.



