" عواقب وخيمة يمكن ان تنجر عن كتمان النساء لتعرضهن للعنف" ( رئيسة قسم الطب النفسي بمستشفى الرازي)

وات - نبهت رئيسة قسم الطب النفسي "ابن سينا" بمستشفى الرازي، الدكتورة رابعة الجملي، من العواقب الوخيمة التي يمكن ان تنجر عن كتمان النساء لتعرضهن للعنف بدعوى قدرتهن على المقاومة، مؤكدة أن حاجز الصمت عن هذه الاعتداءات يمكن أن يخلف تاثيرات على المدى الطويل قد تنتهي بالاكتئاب الشديد والدخول في رحلة "علاج نفسي مؤبد"، على حد قولها.



وقالت الدكتورة الجملي في حديث خصت به صحفية مكتب (وات) بمنوبة، أن ما لا يقل عن ثلاث نساء يترددن شهريا على مستشفى الرازي، وهن في حالة اضطراب نفسي واكتئاب شديد بسبب العنف الذي يتعرضن له، مشيرة إلى أنه يتضح سريعا بعد الاصغاء إليهن أنهن ضحية عنف تواصل على مدى سنوات، ولم يستطعن التعبير عنه، وأن ذلك انتهى بهن، بعد فترة طويلة من المقاومة، إلى الاصابة بمرض نفسي يتطلب علاجا مكثفا ومتابعة نفسية متواصلة.



ويتبين في مرحلة العلاج، وفق هذه الطبيبة النفسية، أن الجلاد ومرتكب العنف غالبا ما يكون الزوج، ومن المفارقات انه هو من ياوي الضحية ويساعدها على العلاج بعد ان وقعت في فخه لعدة سنوات وعجزت عن التخلص من عنفه، ومن تأثيرات هذا العنف المدمرة.



وأفات بان وصول اغلب المعنفات الى مرحلة الاكتئاب الحاد، والاضطراب النفسي الذي يتطلب الايواء، ينجم غالبا عن عدم تعبيرهن عما تتعرضن له، وعدم طلبهن المساعدة، وغياب من ينصت إليهن، مبينة أن تعرض النساء إلى العنف المستمر في ظل تلك العوامل، واستبطانهن لضعفهن، يؤدي بمرور الزمن، إلى فقدان ثقتهن بأنفسهن مع شعورهن بالعجز.



ولفتت إلى أن عديد المعنفات يدعين القوة رغم تعرضهن المتواصل للعنف، ويختفين امام الاخرين وراء اقنعة تخفي جروحا لا تندمل وحطاما داخليا، ويتصرفن بهذه الطريقة اما حفاظا على تماسك الاسرة وحرصا على مصلحة الابناء، او خجلا من الافصاح عما يتعرضن له امام العائلة والمحيط المهني



وتدفن النساء المتعرضات للعنف أوجاعهن إلى ان تضعف وسائل المقاومة لديهن بمرور السنوات الطوال فيحصل الانهيار الذي يؤدي لاكتئاب حاد، ينتهي بمرض نفسي، ورحلة علاج لا تسلم فيهن من الوصم، واحيانا باكثر حدة، و يجد جلادها فرصة اخرى للتنكيل بهن، وتبرير جريمة الاعتداء عليهن، وتحميلهن مسؤولية سبب العنف.



وتتمثل الخطوة الاولى في إنقاذ هذه الفئة، حسب هذه الاخصائية، في وجود من يستمع إلى المعنفات، ومحو الشعور الذي بداخلهن بأنهن يستحقن ذلك العنف بسبب سوء تصرفهن، وتفنيد كل الاعذار التي يصر الجلاد على اختلاقها وتكرارها مع كل اعتداء.

واعتبرت الدكتورة الجملي أن النساء في الوسط الريفي هن الاكثر عرضة للتأثيرات الخطيرة للعنف، سواء البدني او اللفظي او الاقتصادي، وذلك بسبب غياب اقسام الطب النفسي بعديد الجهات، والصد العائلي الذي يجبرهن على التحمل امام قلة خيارات التحررمن هذا الواقع المؤلم خصوصا في ظل ضعف فرص التمكين الاقتصادي، ما يضطر النساء المعنفات إلى إخفاء العنف المسلط عليهن، والغرق يوما بعد يوم في هوة الانكسار والاكتئاب.



وتقول الاخصائية النفسيىة إنه اضافة الى العنف الزوجي الذي يعد اكثر انواع العنف انتشارا، تزايدت كذلك مؤشرات العنف الاقتصادي والضغط النفسي الحاد في وسط المحيط المهني، والذي لا ينعكس من خلال عدد الشكايات المقدمة الى الجهات الامنية، بل يتجلى عبر تنامي طلبات رخص المرض طويل الامد في صفوف الموظفات والعاملات، زيادة عن العنف النفسي الناجم عن ضغوط الحياة ومتطلباتها الحديثة الرقمية والالكترونية.



ويتطلب هذا الوضع المسارعة بانتشال المرأة المعنفة ومساعدتها من اجل نفسها أولا ، وأيضا من اجل الجيل القادم لان المراة المعنفة عاجزة على تربية جيل سوي وسليم، بل غالبا ما يتاثر الاطفال بتغير سلوك أمهم وغضبها السريع، ويكونون ضحية اخرى في نفس حلقة العنف المسلط عليها .



ودعت الدكتورة الجملي إلى تكثيف حلقات الاصغاء والانصات للنساء المعنفات، والتعويل اكثر فأكثر من خلال البرامج التربوية على ثقافة التوقي، والتنشئة منذ الصغر على نبذ العنف ، والتواصل بالافكار ، والتعبير عن الاحاسيس السلبية، بما يؤهل الفتاة لمواجهة معنفها والتصدي لكل اشكال العنف الذي قد يتسلط عليها بكامل الثقة في النفس.



وقد لاحظت، في هذا الخصوص، أن الاقبال على العلاج من تاثيرات العنف النفسية طويلة المدى، قد تحسن في السنوات الاخيرة، خصوصا في ظل تركيز وحدات الاصغاء وفرق البحث في جرائم العنف ضد المراة والطفل، مشيرة إلى تضاعف عدد المعنفات اللاتي يطلبن العلاج النفسي، وتطور درجة وعيهن بالضرر المعنوي الناتج عن مختلف انماط العنف المزمنة، والتي باتت محل تقييم عبر اختبارات يقوم بها اطباء نفسانيون مختصون.



