في اختتام أيام المؤسسة بسوسة: عرض مخرجات المسح الذي قام به المعهد العربي لرؤساء المؤسسات المتعلق بانتظارات الشباب

وات - اختتمت مساء اليوم السبت الدورة الجديدة لايام المؤسسة التي نظمها بسوسة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على امتداد ثلاثة أيام من خلال طرح مسالة الشباب والمؤسسة في ظل الشعور بالإحباط الذي يزداد يوما بعد يوم في صفوفهم، بما يدفع العديد منهم الى الهجرة الشرعية وغير النظامية ،أو تعاطي انشطة في قطاعات غير منظمة وفق ما جاء في بعض التدخلات



وتميزت الجلسة الختامية التي شارك في اشغالها وزير التكوين المهني والتشغيل، نصر الدين النصيبي بعرض مخرجات المسح الذي قام به المعهد العربي لرؤساء المؤسسات المتعلق بانتظارات الشباب وطموحاته وتطلعاته ورؤيته للمستقبل، والذي اظهر بالخصوص ان 57 بالمائة من عينة الشباب المستجوب يقبلون بالعمل صلب شركة تونسية خاصة ،مقابل 42 بالمائة لا يرحبون بالعمل في مؤسسة محلية خاصة

وجاءت مبررات القبول بالعمل في الشركات الخاصة نظرا لعدم توفر الوظيفة العمومية ، بالاضافة الى ان الشركات الخاصة توفر اجورا اعلى وخبرة مهنية أفضل ،بينما كانت مبررات رفض العمل بالمؤسسات الخاصة منحصرة في ما اعتبره الشباب المستجوب تعسفا وهضما لحقوقهم ازاء الاستغلال الكبير لمجهود الكثيرين منهم ومواهبهم دون توفير ابسط حقوقهم المادية والمعنوية.



وابرز المسح كذلك ان اكثر من 79 بالمائة من عينة الشباب المستجوب يرغبون في الهجرة خارج تونس ،مقابل حوالي 20 بالمائة يرفضون الهجرة.



واظهر الاستبيان كذلك ان حوالي 70 بالمائة من الشباب المستجوب يفضلون استهلاك منتوج اجنبي ،مقابل حوالي 29 بالمائة من الذين يستهلكون المنتوج التونسي .



وبخصوص انتظارات الشباب من الحكومة في علاقة بالإصلاحات المستوجبة في قطاع التعليم ،عبر المستجوبون عن رغبتهم بالخصوص في اصلاح البنية التحتية وإلغاء الدروس الخصوصية ومراجعة المنظومة التعليمية

كما عبروا عن رغبتهم في ان تقوم الحكومة بإصلاح المنظومة الصحية ،سيما من خلال رقمنة المجال الصحي وتشجيع الاطار الطبي والشبه طبي على العمل في المناطق الداخلية

وفي مجال ريادة الاعمال، دعا الشباب المستجوب الحكومة بالخصوص الى فتح سوق الشغل عن بعد وإقرار تسهيلات بخصوص القروض الممنوحة مع تخفيض نسب الفوائد وتكثيف الدورات التدريبية المجانية ورقمنة الإجراءات المتعلقة ببعث المؤسسة



وأعربوا عن الامل في ان تعمل الحكومة على التشجيع على الاستثمار، وذلك بتمكين الراغبين في تعاطي نشاط فلاحي من منح تشجيعية الى جانب التشجيع على الاستثمار في قطاع الاعلامية وقطاع الزيوت والالبان والقوارص

وبخصوص التنمية في الجهات، اعتبرت عينة الشباب المستجوب ان الحكومة مطالبة بالاستثمار في الفلاحة والطاقة البديلة ،وحث كل جهة على الاستغلال الأفضل للموارد التي تتميز بها

وبالنسبة لقطاع النقل ،عبرت عينة الشباب المستجوب عن رغبتها في الإسراع بإصلاح البنية التحتية وإيجاد حلول للازدحام في أوقات الذروة وتجديد اسطول النقل .



وبين وزير التكوين المهني والتشغيل في تدخل بالمناسبة ،أن الوزارة انطلقت بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال في الاعداد لبرنامج إعادة تاهيل الشبان لتعلم حرف ومهن أخرى، مضيفا ان إستراتيجية عمل الوزارة سترتكز خلال المرحلة القادمة على تشخيص منظومة التكوين المهني ومساندة الشاب الباحث عن العمل

ودعا في هذا الاطار الى تثمين منظومة التكوين المهني وتحويلها الى مسار نجاح بعد ان كانت عنوان الفشل في الدراسة .



