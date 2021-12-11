صفاقس : تظاهرة تنشيطية وسط مدينة صفاقس إحياء للذكرى الخامسة لاستشهاد محمد الزواري

وات - انتظمت مساء اليوم السبت، وسط مدينة صفاقس، وتحديدا من امام المسرح البلدي، تظاهرة تنشيطية، إحياء للذكرى الخامسة لاستشهاد الدكتور المهندس الطيار، محمد الزواري، وذلك ببادرة من فرع صفاقس للرابطة التونسية للتسامح بالتعاون مع عدد من النوادي العلمية التي كانت البذرة الأولى لنشاط الشهيد بصفاقس منها نادي طيران الجنوب الذي أسّسه الشهيد ونادي الاستكشافات البحرية بالمركب الشبابي بصفاقس ونادي الطيران النموذجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ونادي الميكانيك بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس.





وعبّر رئيس فرع صفاقس للرابطة التونسية للتسامح، سمير المطيبع في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للانباء، عن فخره واعتزازه ان يتولى الشباب احياء الذكرى الخامسة للشهيد محمد الزواري من خلال تقديم نتاجهم العلمي في مجال الطيران والميكانيك والاستكشافات البحرية في هذه التظاهرة، حيث اعطى الشباب من خلال هذه العروض رسالة مفادها ان خط الشهيد لا يزال متواصلا، معربا عن أسفه أن يراوح ملفّ الشهيد محمد الزواري مكانه للسنة الخامسة على التوالي "وكأنه بات ملفا مقبورا من قبل الحكومات المتعاقبة قبل وبعد 25 جويلية"، وفق تقديره.



وفي هذا السياق، دعا رئيس فرع صفاقس للرابطة التونسية للتسامح وبصفته ايضا رئيس فرع صفاقس لحزب التيار الشعبي، سمير المطيبع، الطبقة السياسية المؤتمنة على تسيير شؤون البلاد، إلى توليها المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقضاىية كاملة لحل ملفات اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحمد الزواري لما تتضمنه من انتهاك للسيادة الوطنية وحرمة البلاد.



وقد تضمنت التظاهرة التنشيطية لإحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الدكتور المهندس محمد الزواري، عروضا لإنتاج النوادي العلمية المشاركة فضلا عن عروض موسيقية في الفن الملتزم وولوحات رقص من الدبكة الفلسطينية.

يذكر ان الشهيد الدكتور المهندس الطيار محمد الزواري، قد قتل وهو في سيارته أمام منزله الكائن وسط مدينة صفاقس يوم 15 ديسمبر 2016بطلقات نارية وتوجّهت أصابع الاتهام إلى ضلوع مخابرات الكيان الصهيوني بارتكاب الجريمة .



