فيلم "نقطة عمياء" للمخرج لطفي عاشور مرشح لجوائز الاوسكار في فئة الافلام القصيرة

لطفي عاشور
Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 16:04 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تم ترشيح الفيلم التونسي "نقطة عمياء" للمخرج لطفي عاشور لجوائز الاوسكار بعد حصوله على جائزة يوسف شاهين لاحسن فيلم قصير بمهرجان القاهرة الدولي في دورته 43 المنعقدة من 26 نوفمبر الى غاية 05 ديسمبر الجاري وبذلك اصبح مؤهلا للتسابق على جوائز الاوسكار في فئة الافلام القصيرة .
وفيلم "نقطة عمياء" هو فيلم وثائقي من نوع التحريك عرض لاول مرة على الصعيد الدولي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي وهو انتاج تونس فرنسي مشترك ومدته 14 دقيقة وتدور احداثه تحت الحكم الديكتارتوري لزين العابدين بن علي سنة 1991 حيث يتم اختطاف رجل من احدى الشركات وتعذيبه واخفاؤه لنحو ثلاثين عاما.
وترشيح فيلم "نقطة عمياء" لسباق جوائز الاوسكار لسنة 2022 هو الثاني بالنسبة للافلام التونسية بعد الفيلم الروائي الطويل "فرططو الذهب" للمخرج عبد الحميد بوشناق .


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