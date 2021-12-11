الجامعة التونسية لكرة القدم تطالب تخصيص 50 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب للجماهير التونسية في نصف النهائي

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 15:49 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، انها طالبت تخصيص على الاقل 50 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب الذي سيحتضن مقابلة الدور نصف النهائي لكاس العرب للجماهير التونسية مهما كان اسم المنافس وذلك خلال مراسلة وجهتها الى الجهة المختصة بالفيفا المكلفة ببيع تذاكر الدخول للمونديال العربي.

واكدت الجامعة خلال هذه المراسلة على مساهمة الجماهير التونسية في نجاح هذا العرس الكروي الذي ينتظم لاول مرة تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويواجه المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي يوم الاربعاء المقبل بملعب 974 (س 16 بتوقيت تونس) الفائز من مباراة مصر والاردن التي ستقام اليوم السبت بملعب الجنوب بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وكان المنتخب التونسي تاهل الى المربع الذهبي عقب تفوقه على نظيره العماني 2-1 امس الجمعة في الدور ربع النهائي.

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