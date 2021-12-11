وزير الداخلية يؤكد ضرورة تطوير ورقمنة الخدمات المسداة بمصالح الوزارة

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 15:43 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بمقرّ المدرسة الوطنيّة لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنيّة بصلامبو (الضاحية الشمالية للعاصمة)، ضرورة تطوير الخدمات المسداة بمكاتب العلاقة مع المواطن ومكاتب الأجانب نحو رقمنتها، لضمان النجاعة والجدوى وحسن الأداء، باعتبارها من أبرز محاور تطوير السياسة الأمنية الموجهة للمواطن.

كما أبرز الوزير، لدى اشرافه اليوم السبت على اختتام الأيام الدراسية المتعلقة بمكاتب العلاقة مع المواطن ومكاتب الأجانب، أهمية الارتقاء بجودة الخدمات المسداة، بما يكفل للمواطن الحصول عليها في أحسن الظّروف وأنسب الآجال، مشددا على أن بناء الثقة وتمتين العلاقة مع المواطن تتطلب حسن الاتصال والتواصل الجيد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وأكد الحرص على تجسيم التوصيات المنبثقة عن الأيام الدراسية، والمتمثلة أساسا في لامركزية استخراج بعض الوثائق الإدارية كبطاقات الإقامة على غرار جوازات السفر، ورقمنة المواعيد لفائدة المواطنين طالبي الخدمات الأمنية الإدارية، الى جانب تخفيف الإجراءات لفائدة الطلبة الأجانب.



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