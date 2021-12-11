سيدي بوزيد: الاحتفاظ برئيس بلدية على خلفية شبهات فساد وتلاعب بتهيئة سوق السيارات .

صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برئيس إحدى البلديات وادراج صاحب مكتب دراسات ومقاول بالتفتيش وذلك على خلفية اتهامهم شبهات فساد خلال القيام بأعمال وتهيئة سوق للسيارات ... ؤكدا أن الابحاث جارية في الملف .



