إيقاف برنامج على قناة" التاسعة" لمدة أسبوع بسبب بث فيديو يظهر حرق شخص لنفسه بمقر حركة النهضة

قرّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم السبت، إيقاف برنامج "رونديفو 9" الذي تبثه القناة التلفزية الخاصة "التاسعة" لمدة أسبوع، وذلك لما تضمنته حلقة أمس من البرنامج من مشاهد عنيفة وصادمة.



وأفادت الهيئة في بلاغ لها، بأن هذه المشاهد تمثلت في بث مقطع فيديو يُظهر لحظة إضرام شخص للنار في جسده بمقر حزب حركة النهضة بتونس، في توقيت يسمح بمشاهدته من الأطفال والفئات الهشة وتتأثر بمضمونه الصادم، إضافة إلى أنه يمكن أن يصدم أهل الضحية وذويه.



كما قرر رئيس الهيئة سحب الجزء موضوع القرار من الحلقة من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعدم إعادة بثه أو استغلاله، نظرا لما تضمنه من عنف شديد وصادم، وأذن بإحالة الملف على مجلس الهيئة للنظر فيه.



وكانت "الهايكا" أعلنت في بلاغ سابق لها اليوم، أنّها وجّهت استدعاءً، على معنى الفصل 30 من المرسوم عدد 116 للممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة "التاسعة" للحضور لديها قصد الاستماع له بخصوص بث مقطع الفيديو.



وأكدت أنها لا تمارس رقابة قبلية على المضامين الإعلامية بأي شكل من الأشكال، وأن دورها التعديلي ينطلق بعد بث المضامين الإعلامية السمعية البصرية وليس قبل ذلك.



تجدر الإشارة، إلى أن حركة النهضة أكدت ان أحد منتسبيها اضرم النار في جسده الخميس (توفي على عين المكان) بمقر الحزب بالعاصمة، معتبرة انه ضحية عدم تنفيذ مقررات العدالة الانتقالية.



في المقابل، أكدت عائلته في تصريحات إعلامية، ان المتوفي لا يعاني من ازمة مالية، وانه تلقى اتصالا يدعوه إلى الالتحاق بمقر النهضة للقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي، متهمة حركة النهضة بالمتاجرة بالقضية سياسيا.



وقد فتحت النيابة العمومية تحقيقا قضائيا لكشف مُلابسات الواقعة.



