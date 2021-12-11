كأس العرب فيفا 2021: الطالبي يلتحق مساء الغد بوفد المنتخب التونسي

وات - ( من مبعوث وات حسني الغربي ) - يلتحق المدافع منتصر الطالبي غدا الأحد بمقر إقامة وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المتواجد في الدوحة، في إطار تحضيراته لمباراة الدور نصف النهائي لكاس العرب والتي ستجمعه يوم الأربعاء القادم بالمتاهل من لقاء ربع النهائي الذي سيدور في وقت لاحق ويجمع المنتخب المصري بنظيره الأردني.



وسيلتحق مدافع روبان كازان الروسي بمقر إقامة المنتخب في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، بعد أن وقع الاتفاق سلفا مع فريقه ليلتحق بالمنتخب التونسي في حال بلوغ الدور نصف النهائي. وكان منتخب نسور قرطاج قد تمكن من التأهل إلى الدور نصف النهائي لكاس العرب بعد تغلبه امس الجمعة على نظيره العماني بنتيجة 2-1.



وقد قرر الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة المدرب منذر الكبير تمكين اللاعبين من راحة مساء اليوم يمكنهم خلالها مغادرة نزل الإقامة من الساعة الثالثة زوالا إلى السابعة مساء، بعد أن خضغوا لحصص علاج طبيعي واسترجاع اللياقة كامل صباح هذا اليوم على ان يستانف زملاء اللاعب حنبعل المجبري تحضيراتهم للقاء نصف النهائي بداية من يوم غد الأحد بمعدل حصة واحدة إلى حدود يوم الثلاثاء القادم موعد آخر حصة تمرينية والتي ستسبقها ندوة صحفية للحديث عن لقاء الأربعاء 15 ديسمبر الجاري في إطار نصف نهائي كأس العرب فيفا التي تحتضنه قطر إلى غاية يوم 18 ديسمبر الجاري.



