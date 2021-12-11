منوبة: تعرض تلميذة بطبربة إلى اعتداء بسكين في محيط المؤسسة التربوية

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 13:33 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وات - تعرّضت تلميذة بالمدرسة الاعدادية عليسة بطبربة من ولاية منوبة، في حدود العاشرة من صباح اليوم السبت، إلى اعتداء بسكين من قبل منحرف، وذلك بعد مغادرتها المؤسسة التربوية وعلى بعد مسافة 100 متر منها، وفق ما أفاد به مصدر أمني، في تصريح لـ"وات" .

وأضاف أنه فور إبلاغ مركز الامن الوطني بطبربة عن الحادثة تم التدخل فورا واسعاف التلميذة بالمستشفى المحلي بطبربة، أين طمأن الإطار الطبي عائلتها حول تعرضها لجرح بسيط على مستوى جنبها، حيث انقذتها ملابسها الشتوية من خطورة الطعنة، وغادرت على إثر تلقيها الاسعافات اللازمة المستشفى.

هذا وتتولى وحدات الامن الوطني، تمشيط المكان بحثا عن الفاعل الذي أدلى شهود عيان بالمكان تفاصيل حول أوصافه بعد أن اعترض سبيل الفتاة.

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