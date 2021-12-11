بن عروس: انطلاق عملية اقتراح الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية المروج

وات - انطلقت صباح اليوم السبت عملية اقتراع الامنيين والعسكريين من القاطنين في الدائرة البلدية بالمروج في الانتخابات البلدية الجزئية.

ووفق ما أفادت به منسقة الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، إيناس الجليدي، لـ"وات"، فقد تم تخصيص مكتب وحيد لاستقبال المنتمين لسلكي المؤسستين الامنية والعسكرية للقيام بواجبهم الانتخابي وسط إجراءات تنظيمية محكمة مع احترام إجراءات البروتوكول الصحي المعتمد للتوقي من فيروس "كورونا".

يذكر ان الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية المروج تتنافس فيها 3 قائمات تتوزع على قائمتين مستقلتين هما كل من قائمة " المروج تريد" و " مروج الغد" وقائمة حزبية وحيدة هي قائمة حزب حركة النهضة.

وتتواصل الانتخابات لعموم متساكني المنطقة البلدية يوم غد الأحد.



