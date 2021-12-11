مبروك كورشيد يعلن عن تأسيس حزب "الراية الوطنية" رسميا

أعلن النائب بالبرلمان المعلقة أعماله مبروك كورشيد اليوم السبت عن تأسيس حزب "الراية الوطنية" رسميّا ، مبيّنا أن وجود الحزب بات قانونيا بعد ان أشهر ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .



وأوضح كورشيد في "بيان تأسيس" الحزب نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أن هذا الحزب يستند إلى روافد وطنية متعددة مؤكدا "التزام أعضائه التام بالعمل من أجل رفعة الراية الوطنية و ترسيخ مقومات دولة الاستقلال وقيم الجمهورية وتكريس دولة القانون، و بناء مستقبل واعد للبلاد في ظل ديمقراطية ناجزة وناجعة، يكون فيها للوطنيين و المثقفين وكافة قطاعات المجتمع دور فاعل و للشباب ريادة المستقبل" .



واضاف أن تونس اليوم في حاجة إلى كل جهد صادق يهدف إلى توسيع جبهة الخط الوطني التقدمي و يطوي صفحة الماضي المبني للأسف على كثير من الضغائن و الحقد وذلك لتوحيد التونسيين حول راية وطنهم و لرفع معاول البناء و العمل بدل معاول الهدم و التخريب وفق نص البيان.

ووفق ما جاء في اعلان التأسيس الوارد بالرائد الرسمي (قسم الاعلانات القانونية عدد 115) فان الاعضاء المؤسسون لحزب الراية الوطنية هم مبروك كورشيد (رئيس) واحمد عياض الودرني، وزياد جلالية ،ومحمد الهادي سفراو، وفاروق الحزامي



وكان مبروك كورشيد قد أعلن في شهر ديسمبر 2020 أن المبادرة السياسية الجديدة "الراية الوطنية" ليست حزبا جديدا، بل هي "قوة تجميع تنتهي بشكل تنظيمي يهدف الى تقليص عدد الاحزاب من خلال تجميعها" مشددا على انها ستكون قوة سياسية تهدف الى اسقاط منظومة الحكم الحالية وانتاج منظومة حكم ناجعة من خلال تثمين مكتسبات الدولة الوطنية وابرزها المصعد الاجتماعي.



