كأس العرب للفيفا - الضغط العالي والنزعة الهجومية سمة المنتخب التونسي والأداء الدفاعي يحتاج للمتابعة

وات - 2021 (من مبعوث وات حسني الغربي) - يدين المنتخب التونسي لكرة القدم في تاهله إلى الدور نصف النهائي لكاس العرب للفيفا والفوز على نظيره العماني 2-1 يوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة إلى طريقة لعبه التي ارتكزت على ميزتين أساسيتين هما الية الضغط العالي والنزعة الهجومية في الأداء.



وكان زملاء حنبعل المجبري قد خبروا هذه الطريقة في اللعب في مباراتهم امام المنتخب الإماراتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول للمسابقة والتي أتت اكلها، الامر الذي شجع الجهاز الفني للمنتخب على مواصلة انتهاج نفس مقوماتها لاسيما وان هناك تشابها كبيرا في أداء المنتخبين الخليجيين الإماراتي والعماني.



وكان جليا خلال لقاء الدور ربع النهائي ان العامل النفسي جد مؤثر في السلوك العام للمنتخب التونسي في التعاطي مع المنافس واللقاء اذ أن إنهاء الدور الأول في الصدارة منح العناصر الوطنية ثقة كبيرة في امكانياتها بعد صدمة التعثر المفاجئ امام المنتخب السوري، لهذا اختار المدرب منذر الكبير الاعتماد على نفس الفكر التكتيكي وذات التشكيلة الأساسية، فجاء المردود العام مشابها الى حد بعيد للقاء الإمارات بالتعويل على اسلوب الضغط العالي منذ الدقائق الأولى للمباراة.



وتمكن المنتخب التونسي من فرض أسلوب لعبه والمسك بزمام المبادرة بما ساعده على خلق العديد من الفرص السانحة للتهديف وكانت كل عملية بناء هجومي تنذر باهتزاز شباك الحارس العماني خالد المخيني. ونجح الثالوث نعيم السليتي ويوسف المساكني وحنبعل المجبري في تضييق الخناق على مدافعي المنافس بطريقة لم يتمكنوا معها من إخراج الكرة بسهولة من مناطقهم. كما اضطلع الظهيران محمد دراغر ومحمد أمين بن حميدة بدور هام في إنجاح التمشي التكتيكي للمنتخب التونسي بمعاضدتهما الهجومية المستمرة على الرواقين الأيمن والايسر لخلق التفوق العددي عبر الاطراف وهذا ما انتج ضغطا متواصلا وخطرا مستمرا على المرمى العماني.



وقد كانت المباراة مناسبة متجددة اثبت خلالها الثلاثي محمد دراغر ومحمد أمين بن حميدة وحنبعل المجبري جاهزيتهم العالية بفضل عطائهم الغزير فوق الميدان حيث لم يهدأ نشاط بن حميدة ودراغر طوال اللقاء في تامين التغطية الدفاعية وتوفير الحلول الهجومية وهو ما يقيم الدليل على حضورهما البدني الكبير. ومن جهته، اكد حنبعل المجبري علو كعبه ويمثل بالنظر إلى صغر سنه (18 عاما) مستقبل المنتخب التونسي الذي كسب لاعبا موهوبا بعدما توفق في تقديم الإضافة المنشودة بتحركاته ومراوغاته وتمريراته.



وقد اقترن هذا الأداء الفني المتميز للمنتخب التونسي بجاهزية نفسية عالية تجسمت في ردة الفعل اثر هدف قبول التعادل اذ أظهرت العناصر الوطنية قوة شخصية وتمكنت من أخذ الفارق مجددا في وقت سريع. وتبقى مسألة إهدار الفرص السهلة من بين المشاغل الفنية التي يجب العمل عليها من اجل تحسين نسبة النجاعة أمام المرمى خاصة وان المباريات القادمة ستكون اصعب وبالتالي لن يتاح للمنتخب التونسي ذلك الكم الهائل من المحاولات السانحة للتسجيل. كما لايزال المردود الدفاعي يثير بعض المخاوف حيث أن المحاولات العمانية على قلتها توفقت في الوصول الى شباك الحارس معز حسن ويتعين في هذا الاطار دعم عنصر التناغم والانسجام لاسيما بين لاعبي المحور ياسين مرياح وبلال العيفة لضمان اكثر صلابة خصوصا مع دخول المسابقة منعرجها الأخير في مواجهة اقوى المنتخبات.





