من الضروري ادخال تغيير جذري و هيكلي في السياسات العمومية للنهوض بالبلاد اقتصاديا ( رئيس المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي )

وات - دعا عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي الاقتصادي والاجتماعي إلى ضرورة تغيير جذري و هيكلي في السياسات العمومية حتى تتمكن البلاد من النهوض اقتصاديا واجتماعيًا ، معتبرا أن السياسات المتراكمة منذ عقود من الزمن ساهمت في تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد.



وبين الهذيلي خلال مؤتمر الحركات الإجتماعية و المواطنية الذي انعقد اليوم و يمتد ثلاثة أيام في لقاء بعنوان " الحركات الإجتماعية، المجتمع المدني و مستقبل الديمقراطية في تونس بعد 25 جويلية " أن الوضع الاجتماعي أصبح يحرج كل الحكومات ومن المهم التفكير في مناهج جديدة لاستيعاب الظواهر السلبية المتنامية التي تتسبب فيها نسب الفقر المرتفعة وعدم وجود الأفكار السياسية لدى من تعاقبوا علي الحكم لتجاوز البلاد ازمتها



وقال إنه بعد 10سنوات من الثورة التونسية يجب رفع الشباب الى المكانة التي يستحقها من خلال مصارحته بالحقيقة الاجتماعية وخلق فرص النجاح التي يستحقها.



وقد مثلت افتتاح المؤتمر فرصة لتكريم نشطاء حقوق الانسان على غرار خميس الشماري وعديد نشطاء حقوق الانسان التي نشطت في البلاد منذ سنة 1978.



من جانبه اعتبر الناشط الحقوقي ماهر حنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المسألة الاجتماعية أصبحت تحرج كل الحكومات ولايمكن إنقاذ البلاد إلا بوضع المسألة الاجتماعية في أولويات كل السياسيات ، داعيًا إلى ضرورة إيجاد ورشة وطنية لوضع استراتيجية تحتضن كل المطالب الاجتماعية بطريقة علمية ومنهجية.



وأكد أن الثورة التونسية اندلعت نتيجة لاحتقان اجتماعي ، ومن المهم الدفع نحو إيجاد الحلول الضرورية لضمان العيش الكريم لكل الفئات الوطنية ومقاومة نسب الفقر المرتفعة والرغبة الجماعية في الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية التي استشرت خلال السنوات الأخيرة.



من جانبها قالت ممثلة النقابة الوطنية للصحفيين التونسين ريم السؤودي إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتبنى المطالب الاجتماعية للصحفيين وتعتبرها أولوية يجب العمل عليها من خلال مقاربة تشاركية تدفع باتجاه العمل الجماعي على إيجاد الحلول الضرورية.



وبينت أن النقابة الوطنية للصحفيين شريك اجتماعي لمقاومة كل محاولات التهميش وضمان حق الشباب التونسي في الكرامة الوطنية التي كانت احد مطالب الثورة التونسية.



وتضمن اليوم الأول لمؤتمر الحركات الاجتماعية ورشات في عديد الاختصاصات ، ضمت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني في البلاد من اجل الخروج بتوصيات سيتم عرضها في نهاية المؤتمر ستكون نقاطًا يتم عرضها على الحكومة في الأيام القادمة.



