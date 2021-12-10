كأس العرب: اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري يعزز صدارته في ترتيب الهدافين

Publié le Vendredi 10 Decembre 2021 - 19:04 قراءة: 0 د, 50 ث
      
عزز لاعب المنتخب الوطني التونسي سيف الدين الجزيري صدارته في ترتيب هدافي كأس العرب فيفا قطر 2021، بعد ان توفق اليوم الجمعة في تسجيل هدفه الشخصي الرابع في مرمى المنتخب العماني.

وكان سيف الدين الجزيري، المحترف في فريق الزمالك المصري، قد أحرز 3 أهداف في الدور الأول، منها ثنائية أمام موريتانيا في الجولة الأولى، و هدف الفوز أمام الامارات في الجولة الثالثة.

وينافس سيف الدين الجزيري على لقب هداف الدورة، عدد من اللاعبين منهم بالخصوص مواطنيه يوسف المساكني ( 2 أهداف) و فراس بالعربي ( 2 أهداف) و المغربيين عبد الإله الحافيظي ( 2 أهداف) و بدر بانون ( 2 أهداف) و الجزائري بغداد بونجاح ( 2 أهداف) و القطري أكرم حسن عفيف (2 أهداف).
يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي كان قد تأهل الى الدور نصف النهائي لكأس العرب، اثر فوزه على نظيره العماني بنتيجة 2 - 1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب المدينة التعليمية، أمام جماهير تونسية غفيرة.





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