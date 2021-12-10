الهايكا توجه لفت نظر لإذاعة "موزاييك" وتسلّط خطية مالية ضدّ إذاعة "شمس أف أم" من أجل المسّ من كرامة الإنسان

وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة "موزاييك أف أم"، من أجل "المسّ من كرامة الإنسان والإهانة والتمييز ضد المرأة".



وأوضحت "الهايكا"، في بلاغ لها اليوم، أن مقدّم حصة "أحلى صباح"، والتي تم بثها بتاريخ 15 نوفمبر2021، علّق على خبر طلب الأردن فتح تحقيق للتثبت من جنس حارسة مرمى الفريق الإيراني، بأسلوب فيه سخرية وتهكّم على شكلها ومظهرها الخارجي.



ودعت الهيئة "موزاييك أف أم" إلى توخي مزيد من الحذر في اختيار العبارات التي ترد في تعاليق مقدمي البرامج والمعلقين القارين، "احتراما لكرامة الإنسان وتجنب كل خطاب أو فعل فيه تمييز ضد أي فئة من المجتمع لأي سبب".



كما قرر مجلس الهايكا في جلسته المنعقدة يوم 2 ديسمبر 2021، تسليط خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار، ضد القناة الإذاعية المصادرة "شمس أف أم"، من أجل ما تضمنته حلقة 11 أكتوبر 2021 من برنامج "أستوديو شمس" من عبارات فيها سب وشتم ومس من كرامة الإنسان.



وتعود أطوار هذا الخرق إلى ما صدر عن المعلقين القارين بالبرنامج، تجاه خطاب للرئيس السابق، منصف المرزوقي، من فرنسا. وقرّر المجلس دعوة القناة إلى عدم إعادة بث الجزء من الحلقة المتضمن للخروقات وسحبه من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.



وقد اعتبر مجلس الهيئة، هذه الإذاعة، في حالة عود، حيث سبق له أن وجه لها تنبيها، بتاريخ 3 أوت 2021، دعاها من خلاله إلى ضرورة الالتزام بأن لا تتضمن البرامج التي يتم بثها سبا وشتما ومسا من كرامة الإنسان، وأن يضطلع الصحفيون والصحفيات بدورهم في التصدي لمثل هذه المضامين.



