إيناس قماطي: تطعيم أكثر من2640 من المواطنين ضد كورونا في إطار حملة التلقيح المتنقلة إلى الجهات الداخلية

Publié le Vendredi 10 Decembre 2021 - 14:47 قراءة: 1 د, 13 ث
      
وات - أفادت مستشارة وزير الصحة إيناس قماطي اليوم الجمعة أنه تم الى غاية اليوم تطعيم أكثر من 2640 من مواطني الجهات الداخلية في إطار حملة التلقيح المتنقلة ضد كورونا التي تنظمها وزارة الصحة على امتداد أيام 8و 9 و10 و11 ديسمبر الجاري بمختلف جهات البلاد

ولفتت إيناس قماطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم إلى أنه تم تسجيل نسبة إقبال ضعيفة على التلقيح في ولاية تطاوين خلال هذه الحملة حيث لم تتمكن الفرق الطبية وشبه الطبية من تلقيح سوى 370 مواطنا إلى حد الآن

وأضافت القماطي في هذا الصدد أن وزارة الصحة قررت إعادة تنظيم حملة تلقيح متنقلة ثانية الى ولاية تطاوين خلال أيام 16و17 و 18 ديسمبر الجاري لتحسيس وحث المتساكنين على ضرورة الإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا

وتتواصل الحملة المتنقلة بمختلف الجهات الداخلية بالبلاد حيث ستشمل ولايات مدنين و جندوبة و قبلي أيام 16 و 17 و 18 ديسمير 2021 ليتم بعد ذلك تعميمها على بقية الجهات الداخلية للبلاد

يذكر أن حملة التلقيح المضادة لفيروس كورونا المتنقلة تهدف إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من متساكني المعتمديات الداخلية في مختلف ولايات البلاد التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة حيث تتنقل الفرق الطبية وشبه الطبية إلى مساكن المواطنين من أجل تطعيمهم بنوعية اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي يختارونها

يشار الى أن وزارة الصحة أعلنت في بلاغ لها أمس الخميس أنه تم بتاريخ يوم 8 ديسمبر الجاري تطعيم 44662 شخصا ضد كورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا خلال شهر مارس الماضي بلغ بذات التاريخ 5.291.788 شخصا.

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