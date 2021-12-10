تطعيم 35778 شخصا ضد كورونا يوم 9 ديسمبر الجاري

Publié le Vendredi 10 Decembre 2021 - 11:04 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وات - أفادت وزارة الصحة اليوم الجمعة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم بتاريخ يوم 9 ديسمبر الجاري تطعيم 35778 شخصا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم خلال شهر مارس الماضي الى 5.306.722 شخصا

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا يتوزع بين 4.079.904 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا و1.226.818 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 10.894.050 جرعة

ولفتت وزارة الصحة الى أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح بلغ بذات التاريخ 7.181.387 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس






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