بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم / روزنامة مباريات المرحلة القادمة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ اليوم الجمعة انه تم ضبط روزنامة مباريات أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للفترة القادمة حسب التواريخ الآتية //
23 جانفي : الادوار التمهيدية لكاس تونس
30 جانفي : الادوار التمهيدية لكأس تونس
5 و6 فيفري : الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
23 جانفي : الادوار التمهيدية لكاس تونس
30 جانفي : الادوار التمهيدية لكأس تونس
5 و6 فيفري : الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
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