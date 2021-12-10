بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم / روزنامة مباريات المرحلة القادمة

Publié le Vendredi 10 Decembre 2021 - 10:17 قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ اليوم الجمعة انه تم ضبط روزنامة مباريات أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للفترة القادمة حسب التواريخ الآتية //

23 جانفي : الادوار التمهيدية لكاس تونس
30 جانفي : الادوار التمهيدية لكأس تونس
5 و6 فيفري : الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

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