بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم / روزنامة مباريات المرحلة القادمة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ اليوم الجمعة انه تم ضبط روزنامة مباريات أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للفترة القادمة حسب التواريخ الآتية //



23 جانفي : الادوار التمهيدية لكاس تونس

30 جانفي : الادوار التمهيدية لكأس تونس

5 و6 فيفري : الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.



