العجز التجاري لتونس يقدر ب14653،8 مليون دينار موفى نوفمبر 2021

بلغ العجز التجاري لتونس خلال الاشهر الإحدى عشرة الأولى 14653،8 مليون دينار مقابل عجز ب11666،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020ن بحسب ما أظهراته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء ضمن نشريتها بخصوص "التجارة الخارجية بالأسعار القارّة".



وأوضح معهد الإحصاء أن هذا العجز يأتي تبعا لتحسّن الصادرات بنسبة 20،4 بالمائة وتطوّر الواردات بنسبة 21،7 بالمائة. وسجلت تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ0,8 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 لتصل الى مستوى 74،2 بالمائة.



وبلغت الصادرات من جانفي وحتّى نوفمبر 2021 قيمة 42069،9 مليون دينار مقابل قيمة 34950،4 مليون دينار (أي بتراجع بنسبة 13،4 بالمائة) خلال الفترة نفسها من 2020.ذ

وقدرت قيمة الواردات، التّي كانت أهمن ب56723،4 مليون دينار مقابل تراجعها بنسبة 19،9 بالمائة لتصل الى قيمة 46617 مليون دينار في 2020.



