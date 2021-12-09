الرئيس الفلسطيني يختتم زيارته الرسمية إلى تونس

غادر تونس ظهر اليوم الخميس، رئيس دولة فلسطين، محمود عبّاس وذلك في أعقاب زيارته الرسمية من 7 إلى 9 ديسمبر 2021.وكان في توديع الضيف الفلسطيني، بمطار تونس قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.وقد حيّا الرئيسان بالمناسبة، العلم، على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين، كما استعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحيّة، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة.يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد، كان أجرى أمس الأربعاء بقصر قرطاج، محادثة مع الرئيس محمود عباس، بحضور وفدي البلدين وتلتها محادثة على انفراد بين الرئيسين، قبل أن يعقدا ندوة صحفية مشتركة لم يُدع إليها الصحفيون.وفي مساء الأربعاء أشرف الرئيسان على مراسم تدشين المقرّ الجديد لسفارة دولة فلسطين بتونس.